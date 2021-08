Jaki stan plantacji buraka cukrowego? Lustracja w centrum kraju

W regionach gdzie w lipcu i sierpniu zanotowano liczne opady, stan plantacji buraków cukrowych jest dobry, a przyrosty biomasy korzeni postępują dynamicznie. Rozwija się jednak intensywnie chwościk, zachwaszczenie wtórne i obecne są nadal szkodniki.

W regionach z licznymi opadami burak rozwija się prawidłowo, a korzenie dynamicznie przyrastają.

Na plantacjach wyraźnie widoczny jest chwościk buraka. Pogoda mu sprzyja.

Problemem jest także zachwaszczenie wtórne.

Chwościk nie odpuszcza

Lustracja polowa wykonana w centrum kraju potwierdza coraz większe problemy z chwościkiem. Patogen nie odpuszcza i jest pod kontrolą tylko tam, gdzie wykonano wcześnie i w dobrym terminie zabiegi fungicydowe. Na plantacja gdzie zastosowano zbyt późno ochronę, jego skuteczność może okazać się niewystarczająca.

Korzenie dynamicznie przyrastają

Burak w tym regionie za sprawą licznych opadów przyrasta dynamicznie. Pozwala mu także na to bogate ulistnienie. O nie szczególnie należy teraz zadbać (ochrona przed chwościkiem), aby nie stracić liści poprzez dynamiczny rozwój tej choroby i doprowadzić do sytuacji, że rośliny będą musiały odtwarzać rozetę liściową (robią to zawsze kosztem przyhamowania przyrostów biomasy i zgromadzonych zapasów cukru).

Problemem zachwaszczenie wtórne

Z powodu licznych opadów pojawiło się także na plantacjach zachwaszczenie wtórne. Chwasty szybko się rozwijają i na niektórych polach osiągają już bardzo pokaźne rozmiary. Należy jednak pamiętać, że pojedynczy egzemplarz komosy białej może wyprodukować nawet kilkadziesiąt tysięcy nasion. Podobne wartości dotyczą szarłata szorstkiego. Plantacje zdominowane są także przez chwastnicę jednostronną.

Nie wszędzie jest dobrze

Niestety są regiony, gdzie susza ogranicza prawidłowy rozwój roślin. Tam przyrosty biomasy są małe. Należy jednak pamiętać, że burak ma duże zdolności do "nadrabiania" zaległości i wiele może jeszcze się zmienić. Dużo będzie zależeć od pogody jaka będzie miała miejsce we wrześniu. Sprawą jednak priorytetową jest pełna ochrona roślin przez chwościkiem. Bez zdrowych liści, burak nie jest w stanie zapracować na plon.