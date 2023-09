W pełni okresu wykopków sprawdzamy ceny za świeże warzywa na rynkach hurtowych i targowiskach. W tym sezonie ziemniak wyceniany jest wyżej niż w analogicznym okresie rok temu. Jak wygląda to w kwestii opłacalności uprawy? Przeglądamy kalkulacje ośrodków doradztwa rolniczego.

Jakość ziemniaka w cenie

Bieżący sezon rozkładał się dla ziemniaka dość zróżnicowanie, zależnie od przebiegu warunków pogodowych. W wielu regionach dominował niedobór opadów deszczu, tu plantacje nierzadko wymagały nawadniania. Ogólnie jednak w ocenie ekspertów rynkowych, jakościowo plantacje wyspecjalizowane wyglądają dość dobrze.

- Wyróżniają się w tym roku ziemianki dużych rozmiarów. Wiosną było dość sucho, więc ziemniak zawiązał tych bulw niewiele – średnio 8-9, które później po deszczu czy nawadnianiu nabrały masy. Finalnie jakościowo plantacje wyspecjalizowane wyglądają dość dobrze. Jeśli chodzi o cenę, ta jest zależna od jakości dostarczanego towaru, czy sposobu pakowania. Choć w tym roku stawki za ziemniaka są wyższe niż rok temu, bo podaż jest mniejsza – mówił w rozmowie z Farmer.pl ekspert rynku hurtowego w Broniszach, Maciej Kmera.

Ceny ziemniaków na rynkach hurtowych

Zależnie od jakości towaru przeciętna cena ziemniaka na rynkach kształtuje się w przedziale 1,3-1,6 zł/kg, do maksymalnie 2 zł/kg. Rok temu w podobnym okresie ziemniak kosztował od 0,8-1,2 zł/kg. Zdaniem Macieja Kmery, po ubiegłorocznych niższych cenach zainteresowanie ziemniakiem w tym sezonie było nieco mniejsze, a niższa podaż spowodowała wzrost cen na rynkach. Jak wyglądają notowania cen ziemniaków na krajowych targowiskach i rynkach hurtowych?

-"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – średnia cena 25 zł za worek 15 kg,

-"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (cena na 19.09.23) –1,80-2,00 zł/kg

-Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - 17,00-28,00 zł za worek 15 kg

-Rolhurt. Zachodniopomorskie centrum hurtowe – 25-28 zł za worek 15 kg

-Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. ziemniak młody - 28,00-40,00 za worek 15 kg

-Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. - ziemniak młody 1,5-2,00/kg

-Giełda Kaliska - 23,50 zł za worek 15 kg.

Opłacalność uprawy ziemniaka

Kalkulacje kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych prowadzone są przez wybrane ośrodki doradztwa rolniczego. Przyjrzeliśmy się dwóm analizom przeprowadzonym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Pierwsze wyliczenia obejmują uzyskany plon 30 t/ha, drugie - 21 t/ha. W kalkulacjach opłacalności uprawy duże znaczenie mają kwestie indywidualne, jak na przykład dysponowanie własnym sprzętem, bądź bazowanie na usługach. W koszty wliczone są także dopłaty do uprawy, jednak te również mogą się różnić zależnie od programu i ekoschematu, na który zdecydował się producent.

Finalny przychód to także jakość zebranego surowca i jego przeznaczenie. Często w wyniku suszy występującej w tym roku w wielu regionach, ziemniaki jadalne nie uzyskały wystarczających parametrów i będą musiały zostać sprzedane jako paszowe, co uwzględniono w kalkulacjach. Warto przyjrzeć się analizom i uwzględnić opłacalność tej uprawy w porównaniu do taniejących zbóż, czy kukurydzy. Można stwierdzić, że kilka lat wstecz uprawa ziemniaka nie wyglądała obiecująco, tak obecnie ten trend się poprawił. Jednak przy powszechnie występującej suszy z którą mamy do czynienia, uprawa ziemniaka bez inwestycji w kosztowne deszczownie to duże ryzyko.

Poniżej kalkulacje kosztów uprawy ziemniaka, z sezonu 2023.

źródło: MODR Warszawa. Kalkulacje uwzględnione dla III wariantów, z produkcją główną ziemniaka i uboczną.