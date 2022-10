Niemiecki koncern, który działa również w Polsce, podał właśnie swoje wyniki finansowe. S one korzystne mimo kryzysu. Skonsolidowany wynik operacyjny wzrósł do 316 mln euro (rok poprzedni: 134) mln. Wzrost ten był napędzany przez segmenty CropEnergies, cukru i skrobi.

Przychody segmentu cukru w pierwszym półroczu znacznie wzrosły do 1,443 (rok poprzedni: 1,231) mln euro. Przychody ze sprzedaży cukru znacznie się poprawiły przy wyższych ogólnych wolumenach. Wynik operacyjny znacznie wzrósł do 16 mln euro (rok poprzedni: -18) mln. Znacząco wyższe przychody zostały skompensowane również znacznym wzrostem kosztów surowców, energii i opakowań.

- Oczekuje się, że plony buraka będą poniżej średniej, w wyniku utrzymującej się, powszechnej suszy w prawie całej Europie. Nawet ponadprzeciętna zawartość cukru spowodowana wielogodzinnym nasłonecznieniem nie zrekompensuje tego w pełni. Tylko Belgia ma mieć ponadprzeciętne zbiory – podała grupy Südzucker AG.

Kampania rozpoczęła się w tym roku 5 września 2022 roku w fabryce Südzucker AG Wabern. Wszystkie fabryki Grupy Südzucker rozpoczęły przetwarzanie buraków od połowy października.

Przychody segmentu skrobi znacząco wzrosły do 603 EUR (rok ubiegły: 449) mln jako wynik znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był utrzymujący się korzystny poziom notowań etanolu.

- Südzucker oczekuje teraz skonsolidowanych przychodów grupy na poziomie 9,4 do 9,8 (poprzednia prognoza z 11 sierpnia 2022 r.: 8,9 do 9,3; 2021/22: 7,6) miliarda w roku fiskalnym 2022/23. Spółka w dalszym ciągu przewiduje znaczny wzrost przychodów w segmencie cukru, produktów specjalnych i skrobi. Oczekuje się, że segment CropEnergies wyniesie od 1,4 do 1,5 miliarda euro – podano w komunikacie.