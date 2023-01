Zbiory buraków cukrowych oceniono na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10 % mniej od zbiorów za rok 2021,fot. Shutterstock

Zbiory buraka cukrowego z tego sezonu Główny Urząd Statystyczny ocenia na mniejsze o ok. 10 proc. od zbiorów uzyskanych w 2021 r. Cukrownie stopniowo zbliżają się do zakończenia sezonu przerobowego buraka cukrowego. Jak oceniane są zbiory?

W ostatniej publikacji GUS szacującej wyniki płodów rolnych, informowano o spadku zbiorów buraka cukrowego w sezonie 2022/2023. Zbiory buraka cukrowego oceniono na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10 proc. mniej od zbiorów za rok 2021, co wynika głównie ze zmniejszenia powierzchni uprawy tej rośliny. Plony buraka oszacowano wyżej od poprzednich o ok. 2 proc. - na poziomie 62,4 t/ha. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zakłada średni plon wynoszący 63 t/ha. Poprosiliśmy więc Rafała Strachotę, dyrektora biura KZPBC o komentarz w tym temacie.

Jakie warunki dla rozwoju buraka cukrowego?

W publikacji GUS „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r.”, znajdziemy również informację o warunkach podczas rozwoju roślin uprawnych. W ubiegłym sezonie, burak miał utrudniony start i etap budowania korzeni, któremu doskwierał niedobór opadów deszczu.

- Chłody i niedobór opadów deszczu nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego w okresie wiosny. Poprawa warunków pogodowych w maju spowodowała intensywny wzrost buraka cukrowego. W kolejnych miesiącach warunki pogodowe zapewniały na ogół właściwy wzrost roślin, pomimo niewystarczającej ilości opadów. Warunki agrometeorologiczne w okresie jesieni sprzyjały nie tylko przyrostowi masy korzeni buraka, lecz także gromadzeniu w nich cukru. Rozpoczęta w pierwszej połowie września kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. W większości rejonów uprawy buraków cukrowych zbiór zakończono w pierwszej połowie listopada – podaje GUS.

Za wyjątkiem północno zachodniej części kraju, plonowanie buraków ocenia się na dość dobrym poziomie.

Plony buraka cukrowego 2022

Na ten moment większość cukrowni zakończyła przerób buraka cukrowego. Jak informuje Rafał Strachota, najdłużej kampania może potrwać w Krajowej Grupie Spożywczej, w cukrowni Kluczewo (mniej więcej do 5-10 lutego).

- Rzeczywiście już większość cukrowni zakończyła przerób. Okres na przełomie grudnia i stycznia był trudny, ze względu na opady śniegu oraz związane z tym trudności logistyczne. Towarzyszący opadom mróz, a następnie odwilż jednak wpłynęły negatywnie na jakość surowca. Pogorszyła się ona w wielu przypadkach, więc koniec tej kampanii był dosyć trudny pod kątem logistycznym i jakościowym – wyjaśniał dyrektor biura KZPBC.

Miejscowo ze względu na panujące warunki, jakość buraków obniżyła się. Jeżeli patrzymy na średnią zawartość cukru to tu mamy zniżkę.