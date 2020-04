Kolejne przymrozki a wschodzący burak cukrowy

Wschodzi burak cukrowy a pogoda znowu się zmieniła i ponownie zapanowała aura z możliwymi jeszcze przymrozkami w tle. Czy przymrozki mogą stać się groźne dla siewek buraka?

Teoretycznie siewki buraka cukrowego wytrzymują przymrozek dochodzący do -3°C. Choć spadki temperatur mają oscylować maksymalnie do -2°C, to należy się spodziewać, że lokalnie głównie w zagłębieniach terenu może temperatura być niższa, a przymrozek „osiadać” na dłużej.

Warto jednak zauważyć także, że jest bardzo sucho a oznacza to, że z jednej strony wschody mogą być nierównomierne a z drugiej przesuszona wierzchnia warstwa gleby jest podatna na erozję wietrzną. Drobinki piasku unoszone przez silnie wiejące wiatry mogą kaleczyć siewki a nawet je ścinać. Na tym etapie „ścięcie” siewek oznacza redukcję obsady.

Faza siewek buraka bardzo wrażliwa na przymrozki, zwłaszcza w momencie przesuszenia wierzchniej warstwy gleby Fot. A. Kobus Należy zatem monitorować plantację i dalsze jej losy. Jeśli przymrozek uszkodzi siewki to objawy będą widoczne po 2–3 dniach od ustania tego stresu. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia są wchodzące siewki, które tuż są pod powierzchnią gleby, potocznie przez rolników określane jako stadium prostującego się „kolanka”, kiedy liścienie nie są jeszcze rozłożone. Warto jednak pamiętać, że przesuszone stanowiska również zwiększają wrażliwość siewek na przymrozek, a niestety z takimi mamy często w tym roku do czynienia. Chłodne noce mogły sprzyjać porażeniom siewek przez choroby zgorzelowe.

Pogoda także nie jest sprzyjająca dla zabiegów herbicydowych. Chwasty wschodzą, a młode siewki są osłabione, stąd i wrażliwe na stres chemiczny. Z ochroną należy się wstrzymać, aż do wyraźnego ocieplenia. Należy monitorować już szkodniki, na tym etapie bardzo groźny może okazać się szarek komośnik, szkodnik grasujący głównie w południowo-wschodniej części kraju.