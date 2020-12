KSC: Poprawne badania polaryzacji korzeni buraka cukrowego

- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że stosownie do ustaleń z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. dotyczących badania sprawdzającego polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do Oddziałów Spółki, w dniach 18-20 listopada 2020 r. przeprowadzono badania sprawdzające we wszystkich Cukrowniach – czytamy w komunikacie spółki. Jakie były wyniki?

Ten rok był bardzo rozczarowujący dla producentów buraka cukrowego. Pogoda często nie sprzyjała uprawie, a podczas zbiorów okazało się, że zawartość cukru w korzeniach jest dużo niższa niż zwykle. O tym z czego mogło to wynikać pisaliśmy tutaj.

Rolnicy jednak nie wierzyli w wyniki badań prowadzone przez cukrownie. Informowali m.in. w mediach społecznościowych, że ich niezależne dane różnią się od tych podawanych przez cukrownie, a polaryzacja jest zaniżana, na niekorzyść plantatorów.

Na przykład w Krajowej Spółce Cukrowej ustalono w wyniku porozumienia KSC z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A, że producent cukru przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów w roku gospodarczym 2020/21 w niezależnym laboratorium. Badanie sprawdzające polaryzację buraków cukrowych przeprowadzone będzie z udziałem przedstawiciela Związków Plantatorów.

Teraz KSC podało wyniki tych badań.

- We wszystkich Oddziałach, w obecności przedstawicieli plantatorów, pobrane zostały próby miazgi korzeni i przekazane do badań w dwóch niezależnych laboratoriach chemicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły właściwe określanie polaryzacji i poprawność analiz wykonywanych we wszystkich laboratoriach surowcowych na liniach oceny surowca w poszczególnych Oddziałach KSC S.A. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione przedstawicielom Plantatorów i Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. – czytamy w komunikacie KSC.

A Państwo jakie mają doświadczenia w tym względzie? Czy zgadzają się Państwo z wynikami?