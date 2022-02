Laboratorium surowcowe Südzucker Polska z certyfikatem PCA

Centralne Laboratorium Surowcowe Südzucker Polska S.A. w Strzelinie otrzymało akredytację na analizę oznaczania polaryzacji w buraku cukrowym metodą ICUMSA GS6-3. Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdza, że analizy w laboratorium wykonywane są rzetelnie, z zachowaniem wszystkich procedur, a plantatorzy uzyskują prawidłowe wyniki.

W styczniu 2022 roku strzelińskie laboratorium surowcowe, należące do Südzucker Polska S.A., otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania oznaczenia sacharozy w buraku cukrowym metodą polarymetryczną.

Certyfikat wydany przez jedyny krajowy organ akredytacyjny jest niezależnym potwierdzeniem i gwarancją poprawności wykonanych analiz. Obecnie placówka jest jednym z pierwszych laboratoriów w kraju, nie będącym jednostką naukowo-badawczą, z akredytacją PCA.

Proces oznaczania polaryzacji w buraku cukrowym

- Nasze laboratorium surowcowe do oznaczania zawartości sacharozy w burakach cukrowych stosuje międzynarodową metodę polarymetryczną opartą o wieloetapowy i miarodajny proces - mówi dr Dagmara Wojtków z Centralnego Laboratorium Surowcowego Südzucker Polska S.A. w Strzelinie.

– Analizujemy dostarczone do laboratorium zakodowane próby buraków, pochodzące od plantatorów ze wszystkich cukrowni Südzucker w Polsce. Każda próba składająca się z 20-25 kg buraków jest myta i rozdrabniana. Z powstałej miazgi pobierana jest naważka, do której automatycznie dozowany jest siarczan glinu. Następny etap to ekstrahowanie cukru z otrzymanej mieszaniny oraz filtrowanie. Tak otrzymany klarowny przesącz trafia do polarymetru. Urządzenie pozwala precyzyjnie określić zawartość sacharozy w burakach cukrowych, dzięki czemu naszym plantatorom możemy zagwarantować jednoznaczne i dokładne wyniki - kontynuuje dr Wojtków.