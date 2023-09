W uprawie roślin okopowych, w tym ziemniaków, dużego znaczenia nabiera uprawa międzyplonów. Odpowiednio skomponowana mieszanka dostarczy materii organicznej, a także pozytywnie wpłynie na plon i jakość bulw.

Potrzebna materia organiczna

Model, w którym uprawie ziemniaków towarzyszy nieodłącznie nawożenie obornikiem, powoli się zmienia. Malejąca skala produkcji zwierzęcej i związane z nią pogorszenie dostępności nawozów naturalnych zmusza producentów ziemniaków do poszukiwania innych źródeł materii organicznej. Bardzo dobrym zastępstwem jest w tej sytuacji uprawa międzyplonów.

Uprawa roślin okopowych, w tym ziemniaków, doprowadza do zubożenia glebowych zasobów materii organicznej. Współczynnik degradacji materii organicznej dla okopowych dla glebach lekkich wynosi -1,26 t/ha, na glebach średnich -1,4 t/ha, a na glebach ciężkich -1,54 t/ha. Tłumaczy się to jako pozostawianiem małej ilości resztek pożniwych, zwiększonym rozkładem próchnicy glebowej oraz nasiloną erozją na skutek uprawy w szerokie rzędy i mechaniczną ingerencją w międzyrzędzia. Są to zjawiska szczególnie niebezpieczne dla gleb lekkich, które tradycyjnie przeznacza się pod uprawę ziemniaków.

Do odbudowania zasobów glebowej materii organicznej przyczyniają się nawozy natualne, a w przypadku ich braku - właśnie międzyplony. Przyrane na zielony nawóz przyczyniają się do powstawania próchnicy i poprawiają szereg właściwości gleby. Pozostawione w formie mulczu stanowią ochronę wierzchniej warstwy gleby przed erozją.

Międzyplony korzystnie oddziałują na ziemniaki

Oprócz pozytywnego wpływu na właściwości gleby międzyplony wywierają bezpośredni korzystny wpływ na plon i jakość bulw ziemniaka. W doświadczeniach Plazy i wsp. (2009) plon ogólny bulw ziemniaka po międzyplonie ścierniskowym przyoranym na zielony nawóz był o 14-16,7 t/ha większy w porównaniu do ziemniaków bez nawożenia organicznego. Uzyskane plony bulw po międzyplonie były zbliżone do tych po stosowaniu obornika. W tych samych badaniach stwierdzono, że stosowanie międzyplonów wpłynęło na spadek udziału frakcji bulw drobnych, a wzrost udziału frakcji bulw średnich i dużych.

Makarewicz i wsp. (2015) odnotowali zwiększenie zawartości suchej masy w bulwach ziemniaka pod wpływem stosowania wsiewek międzyplonowych. W zależności od gatunku rośliny międzyplonowej ziemniaki zawierały o 1-2,3 punkta procentowego więcej suchej masy w porównaniu do kontroli. Jest to szczególnie ważne dla producentów ziemniaki na frytki i chipsy.

Zastosowanie wsiewek międzyplonowych doprowadziło również do zwiększenia zawartości skrobi w bulwach o 0,3-1,2 p.p. w stosunku do ziemniaków bez międzyplonów.

Co w międzyplonie pod ziemniaki?

Plantatorzy ziemniaków najczęściej decydują się na uprawę międzyplonów ścierniskowych przyorywanych jesienią lub pozostawianych do wiosny w formie mulczu. Międzyplony ozime są rzadziej wykorzystywane ze względu na ryzyko przesuszenia gleby na wiosnę.

Gatunków, które można wysiać jako międzyplon pod ziemniaki, jest cała masa. Szczególnie cenne mogą okazać się mątwikobójcze odmiany rzodkwi oleistej i gorczycy białej. Pobudzają one larwy inwazyjne mątwika ziemniaczanego do wyjścia z cyst, nie zapewniają im jednak warunków do rozwoju. Budują również dużą biomasę, stanowiącą źródło materii organicznej.

Z powodzeniem można wykorzystać w mieszance rośliny motylkowe, takie jak łubiny, seradelę, peluszkę, koniczyny czy wyki. W składzie może także znaleźć się np. owies, len, słonecznik, żyto, gryka.

W międzyplonach pod ziemniaki często jako komponent wykorzystuje się facelię. Może być to jednak ryzykowne ze względu na rozwój nicieni, które przenoszą np. spraców czopowatości bulw.

Przykładowe mieszanki międzyplonowe pod ziemniaki to np. peluszka + słonecznik (130 kg/ha + 15 kg/ha), seradela + gryka (40 kg/ha + 40 kg/ha), żyto + wyka ozima (80 kg/ha + 50 kg/ha), gorczyca biała + owies (10 kg/ha + 100 kg/ha), rzodkiew oleista + łubin (15 kg/ha + 100 kg/ha).