Nastąpiło symboliczne otwarcie nowego silosu przeznaczonego do magazynowania cukru w należącej do Pfeifer & Langen Polska cukrowni w Miejskiej Górce. Zmieści się w nim 60 tys. t cukru.

Nowy silos jest czterokrotnie większy od dotychczasowego: pomieści 60 tys. ton cukru.

Pfeifer & Langen Polska planuje następne inwestycje: kolejną będzie kotłownia gazowa.

Firma inwestuje setki milionów złotych w transformację energetyczną: celem jest 40-procentowa redukcja emisji CO2 do końca dekady.

– Ta inwestycja, warta kilkadziesiąt milionów złotych, pokazuje nasze zaangażowanie w rozwój nie tylko cukrowni, ale również w rozwój regionu – mówił podczas otwarcia 14 grudnia 2022 r. Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska.

Jak informuje firma, budowa rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku i została zakończona zgodnie z harmonogramem. Nowy silos ma wysokość 62 m i średnicę 47 m. Zmieści się w nim 60 tys. t cukru. Do jego budowy zużytych zostało około 13 tys. t betonu oraz prawie 600 t stali konstrukcyjnej. Praca operacyjna silosu będzie całkowicie zautomatyzowana, a sterowanie pracą instalacji i nadzorowanie obiektu odbywać się będą z centralnej sterowni. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Rozbudowa cukrowni w Miejskiej Górce ma w przyszłości zwiększyć możliwości produkcji cukru. Ważny jest również aspekt unowocześniania zakładów i transformacji energetycznej Pfeifer & Langen Polska.

– Następnym etapem jest budowa nowej kotłowni i zamiana paliwa z węgla na gaz. To zmniejszy emisję CO2. W przyszłości daje też możliwość wykorzystywania biogazu, czyli odejścia od paliw kopalnych. Musimy być odpowiedzialni za to, jak będą żyły przyszłe pokolenia – mówił Kubiak.

Pfeifer & Langen Polska planuje też kolejne etapy rozbudowy cukrowni. Jednak ich realizacja uzależniona będzie od sytuacji na rynku cukru oraz sytuacji geopolitycznej i gospodarczej Polski. Firma prowadzi w tym zakresie analizy możliwości technologicznych oraz potencjalnych kosztów. Jednym z możliwych projektów jest budowa nowej oczyszczalni ścieków.

– Naszym planem jest redukcja emisji CO2 z instalacji w naszych zakładach o 40 proc. w 2030 r. w stosunku do stanu aktualnego. To oznacza, że nadal będziemy emitować pewną ilość dwutlenku węgla. Dlatego równolegle pracujemy nad innymi koncepcjami jak np. wiązanie CO2 w próchnicy glebowej na polach u naszych partnerów - rolników. Te działania mają zapewnić nam docelowo zeroemisyjność w całym łańcuchu produkcji cukru, od pola do klienta – tłumaczyła Tamara Nosarzewska, członek zarządu Pfeifer & Langen Polska.