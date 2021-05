Nordzucker odpowiada plantatorom w sprawie wyższych stawek

– Jedną z wartości, jakimi kierujemy się w Nordzucker jest szacunek, dlatego z uwagą wsłuchujemy się w głosy naszych plantatorów, którzy jednocześnie są naszymi kluczowymi partnerami – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Natalia Mioduszewska, dyrektor ds. surowcowych firmy Nordzucker Polska. Jak dodaje, kluczowe jest zrozumienie pełnej oferty.





Na portalu farmer.pl ukazała się niedawno rozmowa z przedstawicielem plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są umowami z koncernem Nordzucker Polska. Więcej informacji poniżej.

Uważają oni, że na tle innych firm, Nordzucker Polska oferuje zbyt niską cenę bazową za buraki, dlatego chcą renegocjować podpisane już umowy na odbiór surowca z tegorocznych zbiorów. Teraz, tak jak zapowiadaliśmy, poprosiliśmy o stanowisko przedstawicieli koncernu.

– W naszych działaniach pamiętamy, że tylko ten wzajemny rozwój, zarówno cukrowni, jak i naszych plantatorów jest gwarantem sukcesu (…), dlatego nasza oferta to nie tylko cena bazowa za buraki. Ale też szereg świadczeń dodatkowych lub premii, takich które niejednokrotnie redukują koszty produkcji buraków cukrowych i wpływają na zyskowność produkcji buraków. Mam tu na myśli koszt logistyki, który w przypadku Nordzucker Polska jest w całości pokrywany przez producenta cukru. Jest to istotna wartość dodana dla plantatorów, biorąc pod uwagę, szczególnie w tej chwili, rosnące ceny paliw jak i odległości pomiędzy plantacjami a cukrownią. Dodatkowo, jak potwierdzają przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Nordzucker Polska gwarantuje doskonałą organizację zbioru i odbioru buraka, a także nowoczesne metody oceny jakości surowca, co pozostaje nie bez znaczenia dla oceny korzyści wynikających ze współpracy – wyjaśnia Mioduszewska.

Kolejną kwestią, którą podkreśliła, są zasady kontraktacji, które obowiązują w spółce.

- Oceniamy realistycznie wysokie możliwości produkcyjne naszych plantatorów i nie boimy się zagwarantowania tych ustalonych cen, nawet na poziomie 70 t z ha czy więcej. Wiemy też, że w tym przypadku na rynku te wartości są ukształtowane mniej korzystnie niż w przypadku naszej spółki. Dlatego porównywanie cen bazowych pomiędzy producentami jest oczywiście zrozumiałe i stosunkowo proste na potrzeby medialne (...), jednak nie odzwierciedla ono korzyści, które wynikają z umów oferowanych przez spółkę. Cena za buraki stanowi jeden z elementów całej oferty, którą firma Nordzucker Polska kieruje do plantatorów i w takim kontekście powinna być porównywana – wyjaśnia dalej przedstawiciel Nordzucker Polska.

Jak zaznaczono, spółka nie narzuca plantatorom jednego rodzaju umów, a te zawsze podlegają negocjacjom.

Czy zatem możliwość renegocjacji umów jest możliwa?

– Obecnie pracujemy nad ofertą dla plantatorów na lata następne. Zależy nam na tym, aby warunki umowy jako pierwsi poznali nasi partnerzy i oczywiście będziemy je omawiać na forum do tego przewidzianym, to jest w ramach komisji mieszanej – dodała Natalia Mioduszewska.

Więcej na temat relacji: koncern - plantator buraka, w rozmowie video poniżej.