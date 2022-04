Nordzucker Polska kolejny raz podwyższył ceny buraków. Buraki nadwyżkowe w cenie buraków kontraktowych

Nordzucker Polska ugiął się i kolejny raz podwyższył ceny buraków w kampanii 2022/23, tym razem o 4,00 €/t we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych. Koncern gwarantuje także plantatorom, że również wszystkie buraki nadwyżkowe dostarczone w kampanii 2022/2023 będą rozliczane po cenach buraków kontraktowanych.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, od początku roku spółka Nordzucker Polska prowadzi liczne rozmowy z przedstawicielami plantatorów – członkami Komisji Mieszanej, w czasie których strony wnikliwie analizują dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, opłacalność produkcji i wyzwania, z którymi muszą mierzyć się zarówno plantatorzy, jak i producenci cukru.

Niespełna 2 tygodnie temu informowaliśmy o zmianie ceny w tym koncernie, o czym można przeczytać poniżej. Zmiany te nie satysfakcjonowały plantatorów.

W ostatnich tygodniach istotnie wzrosły ceny paliwa, nawozów i innych środków produkcji, a także alternatywnych upraw, takich jak pszenica i rzepak, które mają również znaczenie dla uprawy buraków cukrowych. Biorąc pod uwagę trudną sytuację, w jakiej znaleźli się polscy plantatorzy, Nordzucker Polska kolejny raz podjął decyzję o podwyższeniu cen buraków w tegorocznej kampanii. Ceny we wszystkich umowach zostaną podniesione o 4,00 €/t.

Oznacza to, że bazowe stawki za kontraktowe buraki w poszczególnych umowach kształtują się następująco:

• Umowa 1-roczna:

- z ceną stałą – 31,50 €/t

- z ceną zmienną – 32,10 €/t

• Umowa 2-letnia:

- z ceną stałą – 32,00 €/t

- z ceną zmienną – 32,60 €/t

Zostały również ponownie podwyższone warunki skupu buraków we wszystkich obowiązujących umowach wieloletnich, które obecnie wynoszą:

• Umowa 3-letnia z ceną stałą:

- 2020-2022 – 31,55 €/t

- 2021-2023 – 31,55 €/t

• Umowa 3-letnia z ceną zmienną:

- 2021-2023 – 32,60 €/t

Wszystkie buraki po cenie buraków kontraktowych

Zmiana dotyczy cen bazowych za buraki - to ważny, choć nie jedyny czynnik w umowach z plantatorami, mający wpływ na wzrost rentowności uprawy. Jako jedyny producent cukru w Polsce Nordzucker Polska gwarantuje plantatorom, że również wszystkie buraki nadwyżkowe dostarczone w kampanii 2022/2023 będą rozliczane po cenach buraków kontraktowanych.

Eliminuje to w całości ryzyko strat finansowych spowodowanych niedoszacowaniem przyszłych plonów. Spółka pozostawia też w gestii plantatorów decyzję, jaki plon należy przyjąć do umowy, jak również z jakiego materiału siewnego chcieliby skorzystać.

Ponadto Nordzucker Polska pokrywa w całości wszelkie koszty związane z logistyką buraków, co sprawia, że plantatorzy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem buraków do cukrowni i nie są nimi obciążani. To zdecydowanie wyróżnia jego ofertę na rynku, a dla plantatorów stanowi istotne oszczędności finansowe i brak problemów z organizacją procesu logistyki surowca.

- Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z tak trudną sytuacją na rynku. W bardzo zmiennych warunkach, w jakich wszyscy musimy dziś działać, kompleksowa ocena wpływu rosnących kosztów produkcji buraka cukrowego na wszystkie podmioty łańcucha jest niezwykle trudna i wymaga uważnego śledzenia oraz analizy wielu czynników. Ale tylko takie działanie pozwala podejmować odpowiedzialne decyzje. Jako Nordzucker Polska chcemy zapewnić naszym plantatorom rentowność uprawy, wykorzystując w tym celu nie tylko mechanizm ceny bazowej, ale również inne narzędzia, które służą obniżaniu kosztów, a które rolnicy współpracujący ze spółką mają zagwarantowane w kontraktach. - komentuje Marcin Lechowski, Prezes Zarządu Nordzucker Polska.

Obecna zmiana cen to kolejna, na którą zdecydował się koncern w ostatnich miesiącach. W grudniu ub.r. ceny za buraki kontraktowane we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych zostały podniesione o 3 €/t. Podwyżka w wysokości 3 €/t objęła wtedy również wszystkie umowy wieloletnie.

Niedawno zostały podniesione dodatkowo ceny w kontraktach wieloletnich obowiązujących od 2020 i 2021 roku o 2 €/t. Na ten moment ciężko jednak przewidzieć, jak dalej będzie kształtowała się sytuacja na rynku, dlatego spółka na bieżąco prowadzi rozmowy z plantatorami i podejmuje działania mające zapewnić konkurencyjność uprawy.