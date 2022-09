Podczas posiedzenia Komisji Mieszanej przy Nordzucker Polska S.A. podjęto decyzję o ponownym podniesieniu cen na sezon 2022/2023. O ile?

Jak podano, plantatorzy współpracujący ze spółką otrzymają 6 euro/t więcej za buraki we wszystkich wariantach umów kontraktacyjnych. To kolejna podwyżka cen na jaką zdecydowała się spółka w ostatnich miesiącach.

Kampania cukrownicza w obu cukrowniach Nordzukcer Polska S.A. staruje 21 września.

- Chcąc zapewnić konkurencyjność uprawy i opłacalność produkcji buraków cukrowych na zbliżającą się kampanię, spółka po raz kolejny w tym roku podjęła decyzję o podwyższeniu cen, tym razem o 6,00 euro/t – informuje spółka.

Oznacza to, że stawki za kontraktowe buraki, przy zawartości cukru 16 proc. w poszczególnych wariantach umów, kształtują się następująco:

Umowa 1-roczna:

z ceną stałą – 41,00 euro/t,

z ceną zmienną – 41,60 euro/t.

Umowa 2-letnia:

z ceną stałą – 41,50 euro/t,

z ceną zmienną – 42,10 euro/t.

Zmiana cen dotyczy również kontraktów wieloletnich zawartych na lata 2020/21-2022/23 oraz 2021/22-2023/24. Warunkiem uzyskania wyższej ceny jest podpisanie umowy na kampanię 2023/24 w ilości min. 80 proc. zakontraktowanego wolumenu z 2022/23.

- Ponadto, w kontraktach zmiennych Plantatorzy współpracujący ze spółką mogą spodziewać się dodatkowo istotnej premii wynikającej z ceny sprzedaży cukru. Nordzucker Polska S.A. jako jedyny producent cukru w Polsce pokrywa również wszelkie koszty związane z logistyką buraków, co sprawia, że Plantatorzy nie są obciążani dodatkowymi kosztami transportu surowca do cukrowni. Ponadto, Plantatorzy otrzymują taką samą cenę za buraki ponadkontraktowe, jak za buraki kontraktowe, co również wyróżnia Spółkę Nordzucker spośród wszystkich Producentów Cukru w Polsce – poinformował koncern.