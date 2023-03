Już na etapie wschodów, przymrozki wiosenne, efekt działania erozji wietrznej, nawalne deszcze mogą silnie zredukować obsadę buraka cukrowego. W czasie wegetacji natomiast gradobicie może pozbawić rośliny liści, a tym samym wpłynąć na proces gromadzenia masy i cukru w korzeniach. Jak zabezpieczyć się przed tymi negatywnymi następstwami?

O plonie buraka cukrowego w dużej mierze decyduje obsada roślin na polu.

Już od etapu siewu i wschodów burak cukrowy narażony jest na działanie wielu niekorzystnych zjawisk.

Trwają już siewy buraka cukrowego, można zatem przystąpić do ubezpieczenia tej uprawy. Na jakich zasadach? Jaki pakiet ubezpieczeniowy wybrać?

Buraki cukrowe to rośliny, których plonowanie w dużym stopniu zależy od terminu siewu, przebiegu pogody oraz zabiegów ochronnych. Powierzchnia zasiewu buraków cukrowych w 2022 roku wynosiła ok. 220 tys. ha i szacuje się, że 2023 będzie ona znacznie większa. Sprzyjają temu bardzo dobre ceny kontraktów z cukrowniami. Dodatkowo buraki cukrowe są bardzo dobrym przedplonem dla innych upraw np. zbóż. Niestety plantatorzy nie mają bezpośredniego wpływu na pogodę w trakcie sezonu wegetacyjnego, jednak mogą chociaż w pewnym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na produkcję tej rośliny wybierając odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy.

Zagrożenia po siewie buraka cukrowego

Pierwsze tygodnie po siewie są decydujące dla prawidłowej obsady

Niskie temperatury w dzień oraz lokalne przymrozki w nocy mogą być dla buraków bardzo silnym stresem, z którym rośliny niekoniecznie sobie poradzą. Najniebezpieczniejsza sytuacja pojawia się w momencie występowania kilku czynników stresogennych podczas wschodów, czyli susza, chłód i wiatr. Dodajmy do tego kolejny czynnik jakim jest siew w nieogrzaną glebę, to wszystko przyczynia się do wydłużenia wschodów nawet o kilkanaście dni, a długie wschody oznaczają wysokie ryzyko pojawienia się zgorzeli siewek i trudniejszą walkę z chwastami. Taki zbieg okoliczności nie jest niestety rzadkością, dlatego ubezpieczenie w pakiecie z ochroną od przymrozków wiosennych i huraganu jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Przymrozki wiosenne mogą uszkodzić młode siewki, które dopiero co przebiły się przez cienką (2-3 cm) warstwę gleby. Uszkodzenia objawiają się żółknięciem i obumieraniem nadziemnych części siewek.

Po lewej uszkodzona siewka buraka cukrowego, po prawej zdrowa roślina, faza 09 BBCH. Fot. D.Chwirot, VH Polska

Erozja wietrzna - zawianie, przysypanie, ścięcie siewek

Natomiast huraganowy wiatr może doprowadzić do zawiania nasion lub młodych siewek albo zniszczenia blaszek liściowych wskutek uderzania drobin piasku. Silne podmuchy wiatru są szczególnie groźne dla płytko zasianych roślin, gdyż najdrobniejsze cząstki materii organicznej i piasku są transportowane na spore odległości. Takie zjawisko obserwowane jest szczególnie na lżejszych glebach uprawianych tradycyjnie oraz w okresie suchej wiosny. Opisane wyżej ryzyka pogodowe powodują zamieranie kiełkujących roślin, co skutkuje obniżeniem zakładanej obsady. A optymalna obsada roślin jest pierwszym ważnym czynnikiem warunkującym plon, według zaleceń ekspertów odpowiednia obsada buraków cukrowych powinna wynosić od 90 do 110 tys. roślin/ha.

Dlatego w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w czasie wschodów koniecznie należy przeprowadzić lustrację realnej obsady roślin. Prawidłowe obliczenie obsady pozwoli ocenić rokowanie danej uprawy na przyszłość. Zdarzają się sytuacje, gdy obsada roślin spadnie poniżej progu opłacalności dalszego prowadzenia uprawy, w tym momencie posiadając odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy odszkodowanie pokryje koszty likwidacji oraz założenia alternatywnej plantacji.

Siewka buraka cukrowego przysypana piaskiem Fot. D. Chwirot, VH Polska

Cukier zawarty w korzeniu zagrożony gradobiciem

Parametrami użytkowymi buraka cukrowego są plony korzeni i cukru oraz wydajność wykrystalizowanej sacharozy (%), tzw. polaryzacja. Im większa koncentracja cukrów (% polaryzacji), a mniejsza azotu alfa-aminowego, potasu i sodu tym lepsza jakość korzeni. Największym magazynem cukru jest oczywiście korzeń, a w szczególności jego środkowa część.

Mogłoby się wydawać, że korzeń, a zatem zawarty w nim plon użytkowy jest chroniony przed anomaliami pogodowymi, jednak jest to ochrona wyłącznie zmagazynowanego produktu, a sam proces budowania plonu odbywa się w większości w części nadziemnej buraka, a więc w liściach. Buraki cukrowe wytwarzają sporą rozetę liściową, która zapewnia procesy fotosyntezy oraz gromadzenia się cukru w korzeniach. Jednak ze względu na dużą powierzchnię liści rośliny potrzebują dużej ilości wody, składników odżywczych oraz są narażone na różne czynniki pogodowe takie jak gradobicie.

W przypadku wystąpienia gradobicia powierzchnia asymilacji zostaje utracona przez co rośliny zaczynają całą swoją energię kierować na odtworzenie rozety liściowej. Procesy fotosyntezy oraz gromadzenia cukru zostają zaburzone. Buraki zaczynają wtedy wytwarzać nowe liście kosztem plonu ogólnego korzeni i plonu cukru. Typowym obrazem dla szkód gradowych są podziurawione, ścięte, poszarpane liście, a czasem całkowite ich ścięcia. Proces oszacowania straty wskutek gradobicia odbywa się zazwyczaj jednoetapowo. Rzeczoznawcy określają stopień uszkodzenia liści oraz ogonków i na tej podstawie wyliczają ubytek w plonie korzeni i cukru.

Plantacja buraków cukrowych po gradobiciu, widoczne już wytworzone nowe liście Fot. D. Chwirot, VH Polska

Dla przykładu: fotografia przedstawia uszkodzone buraki cukrowe po gradobiciu, które wystąpiło w połowie września w fazie rozwojowej 47 – 49 BBCH. Ubytek powierzchni asymilacyjnej oscylował w granicach 80% - 100% w zależności od części pola i ukształtowania terenu. Tak duże straty masy zielonej w tym terminie spowodowało utratę plonu korzeni i cukru w 30%.

Właściwy termin zbioru zaczyna się w pierwszych tygodniach października, kiedy to wytworzone korzenie osiągają dużą zawartość cukru, a małą melasy. Tak późny termin zbioru, może być dodatkowym czynnikiem powiększającym stratę. Ponieważ wtedy rośliny poświęcają energię na budowanie kolejnych liści, aż do zakończenia wegetacji, czyli wykopania z ziemi. Dlatego jeśli po wystąpieniu silnego gradobicia, które uszkodziło w znacznym stopniu masę zieloną buraków dla ograniczenia szkody należałoby przyspieszyć termin zbioru.

Jaki pakiet ubezpieczeniowy wybrać?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z wieloma aspektami, jednym z nich jest odpowiedni dobór zabiegów ochronnych stosowanych na plantacjach, a takim zabiegiem ochronnym może być również ubezpieczenie na wypadek utraty płynności finansowej wskutek wystąpienia szkody. Przede wszystkim należy wybrać ubezpieczenie obejmujące ryzyka, które mogą uszkodzić uprawy w przeciągu całego sezonu wegetacyjnego. W przypadku buraków cukrowych, których termin siewu rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a zbioru na przełomie września i października należy zagwarantować ochronę kompleksową, począwszy od przymrozków wiosennych i huraganu, po gradobicie. Taki pakiet, który obejmuje wszystkie te ryzyka posiada w swojej wiosennej ofercie VH Polska. Ochronę z linii produktu Secufarm Lato można oczywiście dobrać według własnych potrzeb dostosowując pakiet do ubezpieczanej uprawy.