Odchwaszczanie buraka cukrowego w doświadczeniach KSC

Odchwaszczanie buraka cukrowego stanowi jeden z najtrudniejszych etapów agrotechnicznych związanych z tą uprawą. Jaką skuteczność programów herbicydowych uzyskano w 2021 r. w doświadczeniach poletkowych prowadzonych przez Krajową Spółkę Cukrową w poszczególnych rejonach plantacyjnych?

W ramach doświadczeń prowadzonych przez KSC sprawdzano skuteczność 6 programów ochrony buraka cukrowego przed zachwaszczeniem. Rok 2021 nie był rokiem łatwym dla przeprowadzenia poszczególnych zabiegów. Kwiecień był wyjątkowo zimny, a młode rośliny opóźnione były we wzroście początkowym. Miesiąc ten jednak obfitował w opady, które pozwoliły na dobrą skuteczność działania preparatów doglebowych. Ogólnie plantatorzy z odchwaszczanie poradzili sobie lepiej niż w suchym sezonie 2020.

Skuteczna redukcja zachwaszczenia

Jak uświadamiają eksperci z KSC aby zabiegi odchwaszczania stały się skuteczne muszą być przeprowadzane według ścisłych zasad. Należy je wykonywać w optymalnym terminie (faza liścieni chwastów, w tym głównie komosy białej). Ważna jest także pora wykonywania zabiegów - rano, po południu a nawet w nocy - warunek - brak rosy na liściach. Jeśli rosa występuje zaleca się zmniejszenia wydatku wypryskiwanej cieczy roboczej. Optymalna temperatura powietrza podczas wykonywania zabiegów to 15-20⁰C, wilgotność powietrza 60-90%. Zabieg ochronny należy wykonać przy prędkości wiatru poniżej 4 m/s. Zabiegi redukujące zachwaszczenie należy wykonywać do czasu zakrycia międzyrzędzi w 50%, ponieważ później liście buraka cukrowego zasłaniają chwasty. W celu uniknięcia wtórnego zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego, do ostatniego zabiegu zaleca się dodać substancję czynną działającą doglebowo. Zastosowanie adiuwanta podnosi skuteczność zabiegów herbicydowych, co potwierdziły chociażby poniższe badania.

Jaki program odchwaszczania buraka wybrać?

6 firm zaproponowało kompletne programy odchwaszczania, które sprawdzano w warunkach polowych w 4 rejonach plantacyjnych: KSC Dobrzelin, KSC Krasnystaw, KSC Kruszwica, KSC Malbork. Szczegóły znajdziecie w poniższych zestawieniach.

Programy ochrony herbicydowej - Doświadczenia herbicydowe 2021, KSCŹródło: Dział ds. Agrotechniki KSC

Programy ochrony herbicydowej - Doświadczenia herbicydowe 2021, KSCŹródło: Dział ds. Agrotechniki KSC

Jaka skuteczność działania?

Jak podało KSC, przedstawione programy ochrony herbicydowej wykazały w roku 2021 bardzo wysoką, przekraczającą 95%, skuteczność w ograniczaniu zachwaszczenia na plantacjach buraków cukrowych. Poniżej za spółką podajemy uzyskane wyniki.

Źródło: Dział ds. Agrotechniki KSC