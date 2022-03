Odmiany skrobiowe to polska domena

Na 28 odmian skrobiowych wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) aż 25 to pozycje krajowe. To dowód, jak silna jest polska hodowla ziemniaka w tym kierunku użytkowania.

Dominującą pozycję zajmuje Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o., z siedzibą w Strzekęcinie, z której wywodzi się 18 odmian. Partneruje jej Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. – Grupa IHAR, która wprowadziła do rejestru 7 odmian. Listę uzupełniają 2 pochodzące z Niemiec i jedna holenderska. Są one podzielone na 4 grupy wczesności: wczesne – 3, średnio wczesne – 13, średnio późne – 4, późne – 8.

Wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzone są badania plenności i jakości (zawartość skrobi i jej plon z ha). W obrębie odmian wczesnych i średnio wczesnych najbardziej wartościowymi za lata 2018-2021 okazały się Jubilat i Kuba, przy czym pierwsza z nich dwukrotnie w tym okresie wydała plon skrobi wyższy o 20 lub więcej procent od wzorca.

Natomiast w grupie odmian średnio późnych i późnych były to Kuras i Jasia. Sadząc po wynikach, szczególnie cenna wydaje się odmiana Kuras, która w omawianym 4-leciu aż 3-krotnie pod względem plonu ogólnego bulw okazała się lepsza od wzorca o min. 20 proc., a plonu skrobi o min. 10 proc. Świadczy to nie tylko o jej wysokim biologicznym potencjale plonowania, lecz także o wierności plonowania wynikającej z tolerancji na odmienne warunki siedliskowe.

Listy Odmian Zalecanych

Na podstawie wyników uzyskanych w PDO opublikowane zostały Listy Odmian Zalecanych (LOZ) ziemniaka skrobiowego do uprawy na terenie 4 województw:

Kujawsko-pomorskie: Hinga, Kuras, Kuba, Mieszko, Zuzanna;

Pomorskie: Jubilat, Kuba, Kuras, Zuzanna;

Wielkopolskie: Hinga, Kuba, Kuras, Szyper, Mieszko, Zuzanna;

Zachodniopomorskie: Boryna, Jubilat, Kuras, Mieszko, Zuzanna.

Pewne zdziwienie budzi fakt braku LOZ dla woj. podlaskiego, na terenie którego prężnie działa Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży, największy zakład przetwórstwa ziemniaka skrobiowego w Polsce i jedyny krajowy producent glukozy krystalicznej. Współpracuje on z kilkoma tysiącami plantatorów. Dlaczego więc Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych omija doświadczeniami ten region Polski?

Uprawiać wczesne czy późne?

Interesującym wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest różnica w plonie skrobi między tymi dwoma grupami odmian. Jest ona o tyle zasadna, że wcześniejszy zbiór stwarza warunki do terminowego siewu np. pszenicy ozimej. Niemniej jeśli późne kopanie gwarantuje wyraźny wzrost opłacalności produkcji ziemniaka skrobiowego, to godne rozważenia jest skoncentrowanie się na tych kreacjach hodowlanych.

Bazując na opublikowanych danych PDO za lata 2018-2021, można stwierdzić, że plon ogólny bulw odmian wczesnych i średnio wczesnych wahał się pomiędzy 35,5 t/ha a 41,1 t/ha, natomiast plon skrobi wyniósł od 7,14 t/ha do 8,04 t/ha. W wypadku odmian późniejszych było to natomiast od 40,6 t/ha do 43,4 t/ha i 7,63 do 8,23 t/ha w odniesieniu do skrobi. Niezależnie od warunków w danym sezonie wegetacyjnym odmiany grupy II wydawały wyższy plon. W odniesieniu do skrobi było to: w 2018 r.

+ 0,71 t/ha, 2019 r. + 0,49 t/ha, 2020 r.

+ 0,1 t/ha, a w minionym 2021 r.

+ 0,64 t skrobi/ha.

Zalety uprawy odmian skrobiowych

Uprawa ziemniaka na skrobię jest tańsza i zdecydowanie łatwiejsza niż odmian jadalnych, gdyż są bardziej odporne na porażenie zarazą ziemniaka. Tym samym liczba koniecznych do wykonania zabiegów fungicydowych zredukowana jest zwykle do trzech. Ma to oczywiste odbicie w kosztach uprawy obejmujących cenę środków, jak również siły roboczej. Konsekwencją małej podatności na porażenie zarazą jest zdecydowanie wyższa (w relacji do ziemniaka jadalnego) stabilność wysokości plonu mierzona na przestrzeni kolejnych sezonów. Niewątpliwą zaletą jest również zbyt wszystkich wykopanych bulw. W odniesieniu do tego kierunku produkcji nie funkcjonuje określenie – plon handlowy, tak istotny w wypadku ziemniaka jadalnego. Kolejna sprawa to gwarancja zbytu całości produkcji, po znanej wcześniej i zagwarantowanej umową kontraktacyjną cenie. Obecnie jest to już rzadkość. Niemniej aktualna sytuacja plantatorów nie przedstawia się zbyt optymistycznie.

Największą bolączką branży skrobiowej jest zbyt niska cena surowca, która rzutuje na opłacalność produkcji. W ubiegłym sezonie zakłady płaciły ok. 1,2 zł za kilogram skrobi w cenie podstawowej według kontraktu. Do tego należy doliczyć 3 proc. wartości tej ceny za wywiązanie się z umowy oraz dodatki za średnią zawartość skrobi powyżej 19 proc. i oczywiście potrącenia za zanieczyszczenia. A jak wiadomo, uprawa ziemniaka zaliczana jest do najbardziej kapitałochłonnych upraw. Wymaga dużych nakładów finansowych, odpowiedniej infrastruktury w gospodarstwie, a także nakładu pracy ludzkiej, o którą nie dość, że ostatnio coraz trudniej, to jeszcze znacząco podrożała. Po wykonaniu prostych przeliczeń wychodzi, że uprawa np. pszenicy wypada korzystniej finansowo. Według Michała Dąbrowskiego, plantatora z północnego Mazowsza, by spiąć wszystkie koszty, cena minimalna powinna wynosić co najmniej 2 zł za kilogram skrobi, czyli 400 zł za tonę ziemniaków o zawartości 20 proc. skrobi.

Tymczasem nie wiadomo, co przyniesie nadchodzący sezon. Inflacja szaleje, sytuacja w gospodarce zmienia się dynamicznie. Zakłady przetwórcze nie mają jeszcze nawet wzorów kontraktów, nie wspominając o propozycji ceny podstawowej dla rolników. A nie zapominajmy, że w tym roku m.in. przez horrendalne ceny nawozów uprawa ziemniaka skrobiowego będzie jeszcze droższa.