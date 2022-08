W weekend sporą część kraju objęły ulewne deszcze. W niektórych regionach spadło nawet 80 litrów/ m2. To stanowi wartość bliską średnich miesięcznych opadów dla lipca. Opady te stały się zbawienne dla wielu wegetujących jeszcze upraw.

Największe opady zanotowano na południu Polski oraz w centrum kraju. Tam prace żniwne musiały zostać przerwane.

Deszcze te poprawią stan szczególnie buraka cukrowego, ziemniaka oraz mają jeszcze szanse wpłynąć na kondycję kukurydzy.

Opady pozytywnie wpłyną także na wcześnie wysiane międzyplony.

Opady poprawiły stan wilgotnościowy gleby

Dwa dni jednostajnych raczej nie nawalnych deszczy poprawiły znacząco stan wilgotnościowy gleby. Front deszczowy przeszedł przez południowe regiony i środkiem Polski kierował się ku północy. Spoglądając na mapę poniżej ułożyło się to mniej więcej w kształcie litery T.

Wilgotność gleby w warstwie 0-7 cm. Źródło: IMGW-PIB

Opady były na tyle duże jak i jednostajne (dobrze wsiąkały w glebę), że nie wyrządziły szkód w uprawach, rzadko kiedy dochodziło do powstania zastoisk wody. Poprawiły przez to także stan gleby w głębszych warstwach -dochodzących do 30 cm.

Wilgotność gleby w warstwie 7-28 cm. Źródło: IUNG-PIB

Największe opady zanotowano w centrum kraju oraz na południu. Z Waszych relacji i zdjęć nadesłanych w komentarzach na facebooku wynika, że miejscami spadło nawet 80l/m2, a w wielu miejscach opady mieściły się w granicach od 30-50l/m2.

Burak cukrowy odbuduję rozetę

Opady pozytywnie wpłyną na stan buraka cukrowego. Uprawa ta w wielu regionach zaczęła wyraźnie cierpieć z powodu niedostatku wody. Na wielu plantacjach traciła już najstarsze liście rozetowe, a to oznaczało, że traciła część aparatu asymilacyjnego. Po opadach część liści powróciła do "pionu" a burak odzyskał dobry turgor. Sierpień i wrzesień to czas kiedy w uprawie tej notuje się największe przyrosty korzeni, stąd tak ważne są opady w tym czasie oraz fakt utrzymania sprawnie funkcjonującej rozety liściowej. Tam gdzie uszkodzenia są największe i burak utracił liście może dochodzi do ich odbudowy w rozecie, co tymczasowo może powodować przyhamowanie przyrostu biomasy. Warto pamiętać, że wzrost wilgotności to także ryzyko rozwoju chwościka.

Burak jest w trakcie intensywnej przyrostu biomasy korzeni Fot. AK

Kukurydza - liście i znamiona już zasychały

Bardzo niebezpieczna sytuacja kreowała się na wielu plantacjach z kukurydzą. Stres suszy w czasie wiechowania tej uprawy zazwyczaj najbardziej wpływa na plonowanie ziarna. Szczególnie na słabszych stanowiskach dochodziło już do przysychania najniżej położonych liści. Co również martwiło cześć znamion przedwcześnie usychało, a to rodziło obawę o problemy w zapłodnieniu kolb. Opady z pewnością uratowały funkcjonowanie tych organów, co może uchronić część roślin przed słabym zaziarnieniem kolb.

Część znamion przedwcześnie zasychała Fot. AK

Ziemniak przybiera na masie

Również ziemniaki są obecnie nadal w fazie tuberyzacji. Bulwy przyrastają i każdy stres suszy może zaburzyć ten proces. Ziemniaki w tym okresie potrzebują ok. 3 mm opadu dziennie. Dzięki temu wytwarzają się bulwy jednorodne o dobrej wartości handlowej. W sytuacji kiedy notuje się wahania wilgotnościowe, zazwyczaj jest to widoczne w postaci różnego rodzaju zaburzeniach w rozwoju bulw. Opady to także zwiększone prawdopodobieństwo dalszego rozwoju zarazy ziemniaka.