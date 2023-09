Wiele mówi się w ostatnim czasie o wzroście opłacalności uprawy buraka cukrowego. Faktyczne zmiany cenowe spowodowały większe zainteresowanie tą uprawą i obecnie obserwowany jest wzrost powierzchni zasiewów buraka cukrowego. Jak wypada on w faktycznych kalkulacjach? Podajemy wyliczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wielkopolska Izba Rolnicza w oparciu o notowania cen płodów i środków do produkcji rolnej, prowadzi dla rolników kalkulację kosztów produkcji różnych upraw. Takie dane publikowaliśmy w marcu 2023 r., gdzie wówczas obliczony przez WIR przychód z hektara wyniósł ok. 16 611 zł. Aktualnie tą stawkę nieco zmniejszono. Jak wypada burak tym razem?

Kalkulacja opłacalności uprawy buraka cukrowego

Obliczenia WIR uwzględniają większość kosztów, jakie musi ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję, w tym także amortyzację. Co ważne, koszty pośrednie odniesiono do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w województwie wielkopolskim.

-Amortyzacja została wyliczona wg rzeczywistych cen urządzeń i stopy amortyzacji uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia, koszt zużytej energii elektrycznej. Dane dotyczące poziomu cen pochodzą z początku miesiąca – podaje Izba.

Szacunkowy przychód z uprawy buraka w 2023 r.

W zabiegach agrotechnicznych uwzględniono bardziej precyzyjnie koszty nawożenia, z kolei dla zabiegów ochrony roślin brakuje informacji szczegółowych czy obliczona jest całkowita ochrona fungicydowa, herbicydowa i pestycydowa. Razem jej koszty wyniosły 594,90 zł/ha i jest to cena identyczna jak w marcu. Koszt za nawożenie w tym przypadku oscyluje na poziomie 2503,78 zł/ha, co daje spadek w stosunki do stawek marcowych (wówczas szacunki wyniosły 3352,52 zł/ha).

Wliczając wszystkie koszty, przychód do hektara wyniósł 15 532 zł za wrzesień. Szczegółowe zestawienie w tabeli poniżej.