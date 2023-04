Jeszcze na polach można spotkać siewniki do buraków cukrowych. Niestety mała liczba okien pogodowych związana z regularnymi opadami wstrzymywała na długo postęp prac związanych z zakładaniem nowych plantacji. Problemów na starcie buraka można jednak wskazać więcej.

Burak cukrowy potrzebuje co najmniej 180 dni wegetacji.

Opóźnione siewy buraka cukrowego mogą mieć przełożenie na uzyskiwane wyniki produkcyjne przez plantatorów jesienią 2023r.

Lokalnie przymrozek uszkodził młode siewki. Dotyczy to plantacji wcześnie założonych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wniosków o dopłaty bezpośrednie złożonych przez rolników w 2022 roku wyznaczyła powierzchnię uprawy buraków cukrowych w Polsce na około 222tys.ha. W roku 2023 szacuje się, że powierzchnia będzie wyższa ze względu na większe zainteresowanie rolników tą uprawę spowodowane wzrostem cen za buraki kontraktowe. Przewiduje się, że w 2023 buraki cukrowe zostaną zasiane na powierzchni przekraczającej 255 tys. ha.

Trudny start dla buraków cukrowych, przeciągnięte siewy

Tymczasem sezon nie rozpoczął się pozytywnie dla plantatorów tej uprawy. Niestety jeszcze niektórzy walczą z siewem buraków. Mało okien pogodowych sprawiło, że prace postępowały pomału. Oznacza to, że będziemy mieć wkrótce cały przekrój plantacji założonych w różnych terminach, a więc i w różnych fazach rozwojowych.

- Na przeważającej części kraju nie było warunków do siewu w pierwszych tygodniach kwietnia, niska temperatura oraz regionalnie nadmiar wody powodowały, że nie można było wyjechać w pola. Siewniki na polach w ostatnich dniach to był bardzo częsty widok, w tym tygodniu będzie podobnie. Niestety poprzemarzane lub uszkodzone siewki po siewach marcowych zdążają się. Trwa szacowanie strat i sprawdzanie czy jest konieczność przesiewania plantacji. Na ten moment trudno jest wskazać jaka to jest skala, ale nawet zdarza się, że kilkudziesięciohektarowe pola kwalifikują się do przesiania – mówi Rafał Strachota, dyrektor biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Niestety wiele plantacji zostanie założonych z opóźnieniem, co w obliczu wczesnych terminów dostawy korzeni do cukrowni może okazać się bardzo niekorzystnym zjawiskiem.

- Pomimo iż, siewy buraków na południu kraju rozpoczęły się wraz z końcem II dekady marca, to do połowy kwietnia wiele plantacji nie udało się jeszcze założyć. Powodem były częste i dosyć mocne opady deszczu. Spowodowało to, że gleba w wielu regionach jest zbyt mokra, aby wykonać siewy – czytamy w komunikacie Südzucker Polska S.A.

Trudne marcowe siewy

Część rolników decydowała się na siew w ostatniej dekadzie marca. Z perspektywy czasu też nie był to trafny termin. Niestety warunki po siewie nie były niesprzyjające. Na takich plantacjach wschody są nierównomierne a także lokalnie trafiły na przygruntowe przymrozki dochodzące do -7 st.C. Dlatego punktowo taka niska temperatura mogła uszkodzić młode siewki. Ewentualne pożółknięcia, zbrunatnienia i przewężenia hypokotylu siewki świadczą o uszkodzeniach przymrozkowych. Szanse na regenerację takiej siewki są niewielkie. Jeśli nawet nie uszkodził ich przymrozek, to także wchody są niepełne.

- Warto także wspomnieć, że przedłużające się wschody to także zagrożenie wystąpienia zgorzeli siewek przedwschodowej (brak wschodów, zamarłe kiełki, gwałtowne czernienie i zamieranie siewek) lub powschodowej (czernienie i nitkowatość podliścieniowej części siewki) – przypomina Südzucker Polska S.A.

- Na plantacjach buraków, które zostały wcześnie założone, stwierdzono wschody zarówno buraków, jak i chwastów dwuliściennych. W zależności od rejonu kraju są to przede wszystkim: komosa biała, fiołek polny, przytulia czepna. Na innych znaleźć można również chabra bławatka. Czas zatem na pierwszy zabieg. Nadmierna zwłoka sprawi, że utrzymanie plantacji wolnej od chwastów będzie trudne. Sytuacja ta dotyczy woj.: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego - czytamy natomiast w komunikacie IOR-PIB w Poznaniu z dnia 24.04.2023r.

Są jednak regiony, gdzie problemów można wskazać mniej

- W regionie Kruszwicy i Nakła warunki do siewów były dobre. Jest wilgoć glebowa, a to bardzo ważne na tym etapie. Wszak było mało okien pogodowych i są opóźniania w zasiewach, ale nagrzana gleba da szanse na szybkie i wyrównane wschody. Póki co większych problemów nie można wskazać – mówi Józef Pawela z Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy.

Opóźnienia są widoczne także w centrum kraju. W tej części kraju lokalnie zdarzały się pojawiać na polach problemy z zaskorupieniem gleby, które pojawiło się na początku drugiej dekady kwietnia. Tu jednak sprzymierzeńcem okazały się dalsze opady, które rozluźniały skorupę umożliwiając roślinom przebicie się przez wierzchnią warstwę gleby.

Siew z opóźnieniem a kontraktacja

Z praktycznego punktu widzenia opóźnienia w siewie, jak w przypadku każdego gatunku uprawnego mają swoje negatywne następstwa. Jeśli chodzi o buraka cukrowego każdy dzień opóźnienia w siewie, może spowodować obniżenie plonu i jakości surowca. Aby uzyskać zadowalający plon korzeni i cukru, buraki cukrowe potrzebują minimum około 170 - 180 dni wegetacji (licząc od momentu wschodów). Dlatego buraki cukrowe zasiane pod koniec kwietnia i na początku maja nie powinny być przeznaczane na wrześniowe zbiory, a także nie jest zalecane aby zbierać je na początku października. Tymczasem to nie rolnik decyduje o terminie zbioru a cukrownia. Dlatego szczególnie pokrzywdzeni będą w tej sytuacji rolnicy, którzy mają ustalony odbiór surowca jako pierwsi.

Do kiedy można siać burak cukrowy?

Już jesteśmy po terminach optymalnych. Generalnie burak powinien być zasiany do połowy kwietnia. Każdy dzień opóźnienia, to coraz poważniejsze konsekwencje. Burak zasiany po 3 tygodniach względem plantacji założonych na początku kwietnia potrafi mieć wyraźne opóźnienia w rozwoju rozety. Kiedy wschodzą, burak wysiany w terminie optymalnym może mieć już 4.liście.

Po jakim terminie nie należy już siać buraka cukrowego?

Nie znając warunków dalszej wegetacji trudno to określić. Bezpieczną granicą jest połowa kwietnia, dopuszczalną do końca tego miesiąca. Spotyka się także informacje, że w teorii można decydować się na siew buraka do połowy maja. Czasem istnieje taka potrzeba np. w przypadku przesiewów plantacji w przypadku uszkodzeń siewek po przymrozkach lub w efekcie działania erozji wietrznej. W tej sytuacji gwałtowne skrócenie okresu wegetacji wyraźnie odczuwają rośliny. Niestety reakcji na długość dnia nie da się oszukać. Nawet najlepsze jesienne warunki dla rozwoju korzeni nie zastąpią dobrego startu na wiosnę, okresu budowania rozety i biomasy liści. Dlatego należy rozważyć za i przeciw decydując się na siew buraka w maju.