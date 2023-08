Rozpalenie pieca wapiennego to symboliczny początek kampanii cukrowniczej, fot. P&L

Jak informuje Pfeifer & Langen Polska, w sobotę rano w cukrowniach w Gostyniu i Środzie Wielkopolskiej rozpalono piece wapienne. Wcześniej piece rozpalono w dwóch innych cukrowniach Pfeifer & Langen Polska – w Miejskiej Górce i Glinojecku. To oznacza początek kampanii cukrowniczej.

Rozpalono piece wapienne

Wyznaczenie początku kampanii jest uzależnione od szacowanej ilości buraków do przerobu w danym sezonie.

– Warunki pogodowe, zwłaszcza w rejonach cukrowni w Wielkopolsce w ostatnim czasie, sprzyjały intensywnemu rozwojowi buraków. Dlatego zdecydowaliśmy się na szybki termin rozpoczęcia kampanii – tłumaczy Mirosław Paluch, dyrektor działu surowcowego Pfeifer & Langen Polska.

Rozpalenie pieca wapiennego to symboliczny początek kampanii cukrowniczej

– W tym wydarzeniu bierze udział kadra kierownicza całej cukrowni – mówi kierownik cukrowni w Gostyniu Grzegorz Hądzlik.

Jak uzupełnia, w piecu wapiennym przy pomocy koksu wypalany jest kamień wapienny. W wyniku tego procesu otrzymywane jest wapno palone (przetwarzane następnie w mleko wapienne) i gaz saturacyjny używany do oczyszczania soku surowego otrzymywanego z buraków.

W cukrowni w Gostyniu pracuje tradycyjny piec. Rozpalany jest przy pomocy długich pochodni umieszczanych przez cztery otwory u dołu pieca.

– To pierwsza czynność podczas każdej kampanii. Robimy to na trzy dni przed rozpoczęciem krojenia buraków. Procesu wypalania kamienia wapiennego nie można zatrzymać do końca kampanii – tłumaczy Grzegorz Hądzlik.

Zbiory buraka już się zaczęły

Co ciekawe, zbiór buraka już się rozpoczął. Jak podaje P&L, pierwsze kombajny wyjechały na pola w tym tygodniu.

- W najbliższy poniedziałek rozpocznie się krojenie buraków w Glinojecku i Miejskiej Górce, we wtorek dołączy Gostyń, a dzień później Środa Wielkopolska. Na podstawie prób zbioru buraków Pfeifer & Langen Polska szacuje plon buraków w okresie kampanii 2023 na poziomie co najmniej średnim – podaje koncern.