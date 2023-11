Na liście znajdują się zarówno odmiany tradycyjne jak i przeznaczone do technologii Conviso; Fot. AK

Na kontach Plantatorów buraka cukrowego, którzy podpisali umowę na dostawę buraków w roku 2024, w zakładce "Nasiona" Pfeifer&Langen opublikował rekomendowaną listę odmian do wysiewu w kolejnym sezonie. Zaproponował też cenę za jednostkę siewną dla poszczególnych odmian.

Na liście rekomendowanych odmian znajduje się 40 pozycji, w tym 7 odmian przeznaczonych do uprawy w technologii Conviso.

Lista zawiera charakterystykę odmian i ceny sprzedaży dla Plantatorów Pfeifer & Langen Polska w sezonie 2024.

Pfeifer&Langner opublikował dla swoich plantatorów listę odmian rekomendowanych do siewu na rok 2024. Co ciekawe, plantator może także dokonać zakupu indywidualnie, jednak taki zamiar powinien zostać odnotowany.

- Plantatorzy, którzy zamierzają dokonać zakupu materiału siewnego od innego dostawcy niż Cukrownia, zobowiązani są do 30.11.2023 wypełnić formularz w zakładce "Deklaracja sposobu zakupu". Plantatorzy, którzy jeszcze nie podpisali umowy, będą mogli wypełnić formularz w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy na dostawę buraków w roku 2024, jednak nie później niż 15.02.2024. - czytamy na stronie Pfeifer&Langen.

Jakie odmiany znalazły się na liście?

Na liście są do wyboru odmiany tradycyjne jak i te które przeznaczone są do uprawy buraka w technologii Conviso. Rolnicy mogą wybierać pomiędzy trzema typami odmian: Typ: N-normalny, NC-normalno-cukrowy, C-cukrowy. Wybierając odmiany do siewu warto zwracać uwagę na ich atuty w zakresie odporności lub tolerancji na ważne z gospodarczego punktu widzenia cechy. Są odmiany tolerancyjne na rizomanię oraz odznaczające się podwyższoną odpornością na chwościka (skala 4 stopniowa). Niektóre z nich są bardziej tolerancyjne na mączniaka prawdziwego czy mątwika burakowego. Kilka z nich posiadają także podwyższoną odporność na grzyb Aphanomyces.

Rolnicy należący do Pfeifer & Langen mogą wybierać z pośród następujących odmian należących do 9 hodowli:

SesVanderHave

Golf

Kipunji Smart (tech. Conviso)

Marsupial Smart (tech. Conviso) (z listy EU)

Orlik

Wojownik

Hilleshög

Attut

Armesa (z listy EU)

Valzer

Vanilla (z listy EU)

Adaggio (tech. Conviso)

Vinnare

Strube

Hannibal (z listy EU)

Haskel

Michael Angelo

Odysseusz

Zorian

Maribo

Everest

Gallant

Lumos

Mariza

Spektra

WHBC Poznań

Jagiellon

Klara

Zagłoba

Florimond Desprez

FD Drift

Murbelle

Windy

Beta Seed

BTS 3865

BTS 8840

BTS 9975

BTS Smart 2020 (tech. Conviso)

BTS Smart 1645 (tech. Conviso)

KWS

Dolerosa KWS

Dagmara KWS

Eliska KWS

Smart Gladiata KWS (tech. Conviso) (z list

Smart Perla KWS (tech. Conviso) (z

Viola KWS

KHBC

Kujavia Rh

Jaromir Rh + Cr

Po ile jednostka siewna?





Zakres cen jest bardzo szeroki i zależny od wielu czynników. Generalnie im bardziej odmiana uzbrojona w cechy odporności i tolerancje tym z reguły droższa. Dużo drożej wychodzą odmiany przeznaczone do technologii Conviso. Spore różnice są także pomiędzy poszczególnymi hodowcami. Ceny zależą także od terminu płatności i formy rozliczenia.

Najtańsza odmiana jaka znajduje się na opublikowanej liście to koszt 580zł/z jednostkę siewną. Większość odmian jednak to koszt od 630-780 zł za jednostkę siewną. Są jednak i odmiany droższe, powyżej 1000zł/j.s. Najdroższe odmiany tradycyjne kosztują nawet 1165-1280zł/j.s.

Nawet trzykrotnie droższe są odmiany Conviso. Tu widnieją ceny od 1720 zł za jednostkę siewną do 1820 zł/j.s.