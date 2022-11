Mimo często niekorzystnego rozkładu opadów deszczu, w rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny, plony buraka cukrowego są dobre. Wielu zaskoczył również wysoki poziom polaryzacji. Jakich wartości możemy się spodziewać?

Na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, że jesień w tym roku była dość ciepła i słoneczna, a takie warunki sprzyjają gromadzeniu cukru, w korzeniach buraka cukrowego. Wrześniowe opady deszczu, sprzyjały przyrostowi masy korzeni, także na średni plon nie można narzekać.

Przebieg wegetacji

Przebieg wegetacji buraka cukrowego, w tym sezonie był zachwiany. Zimna i sucha wiosna, spowodowała opóźnienie we wzroście i nierówne wschody. Wykonywane zabiegi doglebowego odchwaszczania, z powodu niewielkiej ilości opadów nie działały skutecznie, a początkiem lata obserwowano znaczne zachwaszczenie wtórne.

Stwierdzając ogólnie, w województwach podkarpackim i lubelskim, występowało znaczące zróżnicowanie opadów. Przy korzystnym rozkładzie, plantacje rozwijały się prawidłowo, natomiast gdzie opadów brakowało, rozwój roślin był ograniczony, bądź całkowicie wstrzymany – liście zasychały, a korzenie nie budowały masy.

Szkodniki na plantacjach buraka cukrowego, pojawiały się już od wschodów. Początkowo był to szarek komośnik, jednak występował rzadziej, niż w latach ubiegłych. Kolejno wiosną i latem, uprawy buraka nalatywały mszyce, a w późniejszym okresie obserwowano m.in. gąsienice błyszczki jarzynówki, piętnówek, a także rolnic.

Chwościk buraka – mniejsze porażenie chorobą

Optymalne warunki do rozwoju chwościka, występują w czasie ciepłej i wilgotnej pogody. W tym sezonie na południowym wschodzie, jednak wilgoci brakowało, dlatego też w porównaniu do lat ubiegłych, obserwowano mniejsze występowanie choroby. Działanie ograniczające miał niedobór opadów deszczu i upalne temperatury - co odbiło się na mniejszej powierzchni liści buraka, a także miało wpływ na większą przewiewność plantacji.

Jak przyznają plantatorzy buraka cukrowego, patrząc kilka lat wstecz, presja występowania chwościka była tak wysoka, że kilkukrotnie stosowane zabiegi ochronne nie dawały efektu, co odbijało się na plonie i polaryzacji. Obecnie nawet na plantacjach słabiej chronionych, porażenie nie było tak znaczące. Wysokie parametry cukru w buraku, które zwykle „zabiera” chwościk, można między innymi zawdzięczać mniejszemu nasileniu agrofaga.

Jakie plony buraka cukrowego?

W sezonie 2022, według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w woj. lubelskim zasiano ponad 25,5 tys. ha, a w podkarpackim - niewiele ponad 3,1 tys. ha. W obu regionach są to spadki powierzchni, w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania w roku 2012, w woj. lubelskim uprawiano buraki na powierzchni ponad 33 tys. ha, a podkarpackim 3,8 tys. ha. Jakich plonów możemy się spodziewać?

Patrząc na przebieg warunków pogodowych, zbiory ocenia się jako zadowalające. Jak przyznają Cukrownia Ropczyce (Südzucker) i Cukrownia Werbkowice (Krajowa Grupa Spożywcza), średni plon ze skupionych buraków, wynosi w granicach 63-66 t/ha. Odnośnie poziomu polaryzacji, średnio wynosi on w granicy 17%, rzadko zdarzają się wartości niskie, koło 15%. Sporo jest też dostarczanych korzeni z zawartością cukru powyżej 18%, co powinno cieszyć plantatorów, bo cena automatycznie wzrasta.