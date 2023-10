Ze względu na zwiększony areał uprawy buraka cukrowego, w tym roku kampania rozpoczęła się wcześniej niż zwykle. Już pod koniec sierpnia pierwsze cukrownie zaczęły przerabiać korzenie. W miarę zaawansowania zbiorów pisaliśmy o stosunkowo niskiej polaryzacji buraka, a plony prezentowały się zależnie od regionu – dość zróżnicowanie. Przy postępującej kampanii sprawdzamy jak prezentuje się surowiec. Pytaliśmy o to Rafała Strachotę, dyrektora biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego

Patrząc na tle kraju, średnia zawartość cukru w korzeniach buraka wypada w tym roku nisko. Wyższe wartości padają w regionach gdzie było sucho, czyli kumulował się cukier, a brakowało masy korzeni.

-Mieliśmy nadzieję, że polaryzacja będzie się poprawiać, jednak między innymi te ciepłe noce nie powodowały, że jej poziom przyrastał. Szacujemy, że średnio zamknie się ona między 16 a 16,5%, a to wartość nie taka jaką byśmy chcieli. Oczywiście trafiają się też wyższe wskaźniki (18-19%) z jednostkowych prób, ale w miejscach gdzie wystąpiła susza – mówił Strachota.

Plony korzeni buraka w tym roku wypadają bardzo zróżnicowanie. W pasie Polski środkowej gdzie najbardziej odczuwalny był niedobór wody, ekspert podawał o plonach rzędu średnio 50-55 t/ha.

Kończący się sezon charakteryzował się także dużą presją chwościka buraka. W dużej części Polski choroba wystąpiła później, ale dosyć szybko się rozprzestrzeniła. W późniejszych miesiącach wegetacji grzyb miał dobre warunki do rozwoju i nasiliło się jego występowanie. Widać to obecnie po niskiej polaryzacji – zamierające liście odtwarzane były w roślinie właśnie kosztem cukru w korzeniach.

W tym roku powierzchnia uprawy buraka zajmuje według danych z ARiMR ponad 265 tys. ha. Na ten moment ciężko spekulować co do kolejnego sezonu, choć faktycznie zainteresowanie jest wysokie.

- Trudno mi ocenić areał jaki będzie w przyszłym roku. Skala zainteresowania jest bardzo duża, bo burak jest w tej chwili rośliną dochodową w porównaniu do zbóż, kukurydzy, czy rzepaku. W tym roku zaczęliśmy kampanię bardzo wcześnie, bo pierwsze cukrownie przerabiały buraki już pod koniec sierpnia. To sprawiało, że były one niedojrzałe technologicznie. Oczywiście system jest taki, że występują dopłaty przewidziane dla osób wcześniej, bądź później dostarczających surowiec. Sama kampania też zakończy się pod koniec stycznia, być może w lutym, więc okres przerobu jest bardzo długi. Te wczesne i późne okresy są niekorzystne, patrząc na możliwe straty – wyjaśniał Strachota.