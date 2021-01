„Pocukrzyło” produkty z podatkiem cukrowym. Mogą na tym stracić rolnicy i sadownicy

Jednym z czołowych tematów z początku roku 2021 są znaczne podwyżki napojów słodzonych, które są efektem obowiązującego od 1 stycznia tzw. podatku cukrowego. Czy ta nowa opłata będzie nas dotyczyła tylko jako konsumentów, czy też i jako rolników?

Media społecznościowe zalewają informacje klientów sklepów o znacznie wyższych cenach za napoje słodzone. Średnio według analityków, te ceny wzrosły o 40 proc., a to podobno dopiero początek. I podwyżki mogą dotyczyć nie tylko napojów, ale też i innych produktów – nieoficjalnie mówi się nawet o wodzie.

Odebrałem dzisiaj kilka telefonów z branży napoje i soki... Za poł roku połowa mniejszych i średnich firm pakuje się na stałe z produkcją ... opłata cukrowa + energia + ograniczenie gastronomii i horeca zrobią swoje pic.twitter.com/5EPSrjyHYu — Janusz Piechociński (@Piechocinski) January 4, 2021

Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o jego wpływie na wzrost cen. Teraz prognoza stała się faktem.

Przypominamy czego dokładnie dotyczy podatek cukrowy, który może wynieść maksymalnie 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. Składa się on z dwóch opłat. Opłata stała, która wynosi 50 groszy w sytuacji, gdy zawartość cukrów w 100 ml napoju jest mniejsza lub równa 5 g. Warto wiedzieć, że jest ona doliczana również jeśli napój zawiera dowolną ilość substancji słodzącej innej niż cukier. Jest jeszcze opłata zmienna w wysokości 5 groszy za każdy gram cukrów powyżej wspomnianego poziomu 5 g cukrów na 100 ml napoju. Z opłaty stałej są zwolnione te napoje, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi przynajmniej 20 proc. oraz napoje izotoniczne.

Celem jego wprowadzenia jest walka z otyłością i chęć wymuszenia na społeczeństwie zdrowszych nawyków. Ale czy aby na pewno kierunek jest słuszny i prozdrowotny?

Jedno jest pewne, zwyżki cen odczujemy jako klienci, ale też jako rolnicy i ogrodnicy. Dlaczego? Jeszcze w styczniu ubiegłego roku, kiedy były jeszcze plany wprowadzenia tej „daniny” informowaliśmy, że podatek cukrowy „odbije się czkawką” również w sektorze rolnym. Że będzie miał on negatywny wpływ na rynek cukru.

- Użytkownicy cukru - producenci napojów - będą chcieli zrekompensować wydatki związane z płaceniem nowego podatku poprzez wywieranie presji na obniżenie cen przez producentów cukru, a ci z kolei w celu zachowania marży, na plantatorów buraka cukrowego. Także wprowadzenie podatku od cukru w napojach będzie kolejnym czynnikiem niszczącym nasz sektor – mówił wówczas dla portalu farmer.pl Rafał Strachota, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

A co dzisiaj mówi po wprowadzeniu podatku? Podtrzymuje swoje zdanie, że „opłata” ta jest kolejnym czynnikiem obniżającym opłacalność branży, która jest w i tak trudnej sytuacji (Ale to temat na inne rozważania. Chociaż niestety „mało słodkie”).

- Branża napojowa jest największym przemysłowym odbiorcą cukru w Polsce. Jakiekolwiek ograniczenie zapotrzebowania na ten surowiec może doprowadzić do zmniejszenia zasiewów buraka cukrowego. Kontraktacja na najbliższy sezon się jeszcze trwa. Po tak trudnym ubiegłym roku dla plantatorów oraz biorąc pod uwagę możliwe zmniejszenie popytu na cukier może się okazać, że 2021 rok będzie pierwszym od sześciu lat, w którym odnotujemy spadek powierzchni zasiewów – powiedział nam Strachota.

W podobnym tonie wypowiada się też Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który podkreśla, że Polska jest dużym producentem napojów słodzonych na rynek krajowy, jak również eksport.

- Nałożony nowy podatek może spowodować ograniczenie konkurencyjności polskich producentów, co może przełożyć się na ograniczenie przez nich produkcji słodzonych napojów. Będzie miało to wpływ na ich zapotrzebowanie na surowce: cukier i inne produkty słodzące oraz dodatki pochodzące z owoców. Może również odbić się to negatywnie na plantatorach buraka cukrowego, sadownikach i ogrodnikach, ale również na rolnikach, produkujących surowiec na syropy glukozowo-fruktozowe – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Szmulewicz.

Podatek niby cukrowy, a odbije się najpewniej na wzroście cen innych produktów - nie tylko zawierających cukier. Jednocześnie przyczyniając się też do strat w portfelach polskich rolników i sadowników.

A Wy co o tym myślicie?