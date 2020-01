Podatek cukrowy zmniejszy uprawę buraka

Rząd chce wprowadzić podatek cukrowy od napojów słodzonych. Miałby on wejść w życie 1 kwietnia tego roku. Zapytaliśmy Krajowy Związek Producentów Buraka Cukrowego czy będzie on miał wpływ na sytuację w rolnictwie, na uprawę buraka cukrowego. Okazuje się, że tak.

Mimo iż zapowiadany tzw. podatek cukrowy dotyczyłby bezpośrednio branży napojów słodzonych, to pośrednio jego skutki odbiją się też na innych sektorach, również na rolnictwie.

- W ocenie KZPBC wdrożenie opodatkowania napojów zawierających cukier będzie miało negatywny wpływ na rynek cukru, a przez to również na uprawę buraka cukrowego. Jego skala jest porażająca. W przeliczeniu na hektar buraków zgodnie z propozycją danina będzie wynosić ponad 10 tys. zł! Sytuacja na rynku cukru jest kryzysowa – alarmuje Rafał Strachota, dyrektor KZPBC.

Jak przypomina, rolnicy otrzymują obecnie najniższą cenę za buraki od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku, problem ze szkodnikami i niskie ceny za surowiec zmuszają ich do rezygnacji z uprawy tej cenne w zmianowaniu rośliny.

- W ostatnim czasie z uprawy zrezygnowało 10 proc. plantatorów. Rocznie od produkcji odchodzi pięć razy więcej rolników, niż miało to miejsce w ostatnich latach obowiązywania systemu kwotowego. Liberalizacja handlu cukrem, w tym umożliwienie napływu cukru spoza Unii Europejskiej prowadzi do coraz niższej opłacalności produkcji cukru wewnątrz UE i Polski, a w ślad za tym idzie presja na obniżanie cen surowca do produkcji, czyli korzeni buraków cukrowych – dodaje Strachota.

Jego zdaniem, stawia to plantatorów buraka, będących biorcami cen na tym rynku, w sytuacji braku opłacalności uprawy.

- Wprowadzenie podatku cukrowego z pewnością pogłębi tę presję. Użytkownicy cukru - producenci napojów - będą chcieli zrekompensować wydatki związane z płaceniem nowego podatku poprzez wywieranie presji na obniżenie cen przez producentów cukru, a ci z kolei w celu zachowania marży, na plantatorów buraka cukrowego. Także wprowadzenie podatku od cukru w napojach będzie kolejnym czynnikiem niszczącym nasz sektor – uważa Rafał Strachota.

Czy Waszym zdaniem wprowadzenie podatku cukrowego, który już funkcjonuje w innych krajach, również przyczyni się do wycofania się rolników z uprawy buraka cukrowego w Polsce?