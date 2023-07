Pośpiechy i burakochwasty niełatwe w zwalczaniu

Podziel się

Burakochwasty widoczne są na wielu plantacjach, fot.AK

Na licznych plantacjach można zaobserwować tzw. pośpiechy, czyli buraki z jednym silnie wykształconym pędem kwiatostanowym oraz burakochwasty - najczęściej rosnące w międzyrzędziach. Wymagają one szybkiego usunięcia, by nie zdążyły zawiązać i osypać nasion. Pfeifer&Langen Polska podpowiada jak to zrobić.

PARTNERZY SERWISU

Negatywne oddziaływanie pośpiechów i burakochwastów Burakochwasty w odróżnieniu od pośpiechów posiadają liczne pędy nasienne, bardzo często o karminowo-fioletowym zabarwieniu. Jak wskazuje Pfeifer&Langen Polska, pośpiechy i burakochwasty należy jak najszybciej usunąć z pola, aby nie dopuścić do zawiązania i osypania się nasion - także z pól z odmianami buraków Conviso. Pozostawione na polu chwasty utrudniają zbiór i przerób buraka cukrowego, a w kolejnych latach ich eliminacja jest znacznie cięższa (nasiona są zdolne do kiełkowania nawet po 20 latach). Konkurują także z burakiem o dostępne składniki pokarmowe, wodę, czy światło dlatego bezpośrednio przekładają się na straty w plonach. Pośpiechy, czyli buraki z jednym silnie wykształconym pędem kwiatostanowym fot. Pfeifer&Langen Polska Czytaj więcej Burak cukrowy szansą w ekoschematach. Uprawa a ograniczenie pestycydów Zwalczanie pośpiechów i burakochwastów Chwasty te ograniczyć możemy przy mechanicznym pieleniu, do momentu zakrycia międzyrzędzi przez buraka. Burakochwasty wyrastają przez dłuższy okres czasu, dlatego pielnik mechaniczny najlepiej zastosować od osiągnięcia stadium 6 liści buraka. W rzędach konieczne są poprawki, dlatego niezbędne staje się ręczne usuwanie chwastów. Rośliny trzeba wyrwać, a ich łodygi złamać poniżej kwiatostanu. Jeśli nasiona zaczną wkraczać w okres dojrzewania (zmiana barwy na brązową), pośpiechy należy wyrwać i usunąć z pola, zapobiegając osypywaniu się nasion. Ręczne usuwanie pośpiechów i burakochwastów nie jest proste,

gdyż pojawiają się na plantacjach nierówno, dlatego pielenie nierzadko jest przeprowadzane nawet kilkukrotnie. Czytaj więcej Uwaga na chwościk w buraku! Czas na zabiegi ochrony Praktykowane jest także koszenie chwastów, przed zakończeniem ich kwitnienia. Jednak metoda ta wymaga powtarzalności, bo pośpiechy ponownie wyrastają. Czytaj więcej Krajowa Grupa Spożywcza ustaliła cenę za buraki na przyszły sezon

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin