Trwają prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 tzw. SUR. Budzi on wiele kontrowersji, bo też wejście w życie przepisów znacznie ogranicza aplikacje pestycydów. Co o tym myślą producenci buraka i cukru?

Twierdzą oni, że projekt jest niezgodny z celami. Przypominamy, że najpierw mówiło się o tym, że zaproponowane przez Komisję Europejską w 2020 r. cele redukcji m.in. środków ochrony roślin o 50 proc. do 2030 r. będzie realizował Krajowy Plan Strategiczny, później pojawił się projekt rozporządzania SUR, który jeszcze bardziej zaostrza retorykę wokół środków ochrony. Pisaliśmy o tym na farmer.pl wielokrotnie.

Niestety projekt SUR jest cały czas gruntownie transformowany. To nie podoba się rolnikom i organizacjom, które ich reprezentują. 25 kwietnia Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru (CEES) były gospodarzami wydarzenia w Parlamencie Europejskim na temat propozycji Komisji dotyczącej rewizji rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Wydarzeniu, zatytułowanemu "Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin: Jak sprawić, by propozycja była adekwatna do celu?", przewodniczył austriacki poseł do PE Alexander Bernhuber. Do jakich wniosków oni doszli?

Jak podaje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Bernard von Wullerstorff i Guillaume Gandon, rolnicy uprawiający rośliny odpowiednio z Belgii i Francji, przedstawili świadectwa dotyczące wdrażania i wyzwań związanych z zintegrowanym ochroną roślin (IPM). Następnie odbyła się dyskusja przy okrągłym stole z Markusem Schbberlem, dyrektorem Austriackiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, oraz Maxem Schulmanem, rolnikiem i wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. nasion w COPA-COGECA.

SUR do zmian

Jak się dowiadujemy, prelegenci wezwali decydentów do realistycznego spojrzenia na konsekwencje, jakie obecna propozycja SUR będzie miała dla rolnictwa UE, a zwłaszcza dla produkcji cukru z buraka.

- Proponowane przez Komisję plany redukcji miałyby znaczący negatywny wpływ na krajowe rolnictwo, szczególnie na uprawy takie jak buraki cukrowe, ponieważ doprowadziłyby do przesunięcia produkcji do krajów trzecich. Ten ruch sprawiłby, że UE byłaby coraz bardziej zależna od importu cukru z zagranicy, co jest niepokojące. Wzywamy Komisję Europejską do przyjęcia bardziej zrównoważonej polityki żywnościowej. Ochrona bezpieczeństwa żywnościowego UE musi stać się najwyższym priorytetem w prawodawstwie UE - powiedział Alexander Bernhuber.

- Nie opowiadamy się za utrzymaniem status quo - środowisko jest dla wszystkich i należy je chronić. Jednak rolnicy muszą być w stanie finansowo przetrwać to przejście. Zmniejszenie plonów przewidziane przez wdrożenie celów SUR zetrze marże rolników i wyprze ich z biznesu – dodał Bernard von Wullerstorff, rolnik z Belgii.

10 proc. rolników francuskich zaprzestało uprawy buraka

Guillaume Gandon, rolnik z Francji, wyjaśnił, jak spadek dostępnych środków ochrony roślin osłabia produkcję cukru buraczanego. Jego zdaniem efekty są już widoczne: 10 proc. francuskich rolników zdecydowało się w tym roku zaprzestać uprawy buraków, głównie z powodu braku dostępności neonikotynoidów. Podał on przykłady ilustrujące, dlaczego arbitralne ograniczenie środków ochrony roślin i praktyczne uniemożliwienie ich stosowania spowoduje poważne trudności ekonomiczne i ekologiczne.

Alternatywa dla pestycydów

Jak podnoszono, rolnicy pilnie potrzebują skutecznych, możliwych do wdrożenia i przystępnych cenowo alternatyw dla środków ochrony roślin. Jeśli nie będą dostępne skuteczne alternatywy, łańcuchy dostaw rozpadną się, co ostatecznie doprowadzi do zniknięcia lokalnych produktów europejskich.

- My w COPA-COGECA nalegaliśmy, że realne alternatywy są wymagane dla rolników już teraz. Potrzeba czasu, aby dostosować się do nowych technik, na przykład alternatyw biologicznych – powiedział Max Schulman, rolnik i wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. nasion w COPA-COGECA,.

Konsekwencje braku alternatywy dla ochrony roślin sięgają daleko poza pole.

- Uprawa buraka cukrowego stanie się niemożliwa na wielu obszarach w Europie, jeśli znikną kolejne substancje aktywne. Komisja Europejska musi opowiedzieć się za polityką rolną, która zapewni bezpieczeństwo dostaw dla ludności europejskiej i umożliwi zrównoważoną produkcję lokalnych produktów spożywczych – ostrzegł Markus Schöberl, dyrektor Austriackiego Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego.