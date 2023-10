Pryzma buraczana. Gdzie złożyć i jak okrywać?

Podziel się

Buraki leżące na pryzmie powinny być stale monitorowane. fot. Shutterstock

Kampania cukrowa rozpoczęta już we wrześniu postępuje. Połowa października to okres pierwszych przymrozków, dlatego by zmniejszyć straty pogarszające jakość surowca, przypominamy kilka zasad ułatwiających przechowywanie, załadunek i odbiór korzeni buraka.

PARTNERZY SERWISU

Dobrze zabezpieczona pryzma to lepiej doczyszczony surowiec, mniejsze straty masy i cukru.

Burak przeznaczony do przechowalnictwa powinien być dojrzały, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych i nieprzemarznięty. Dotychczas zbiór buraka cukrowego przebiegał bez większych zakłóceń, czemu sprzyjały bezdeszczowe warunki pogodowe. W pierwszych doniesieniach rolnicy najczęściej informowali o przeważającej niskiej polaryzacji buraka – do 16%. Jeśli chodzi o plony, te kształtowały się zależnie od regionu i rozkładu opadów. Południe zbierało dobre plony korzeni - zazwyczaj koło 70 t/ha, z niską zawartością cukru, z kolei centrum kraju dotknięte suszą - plony rzędu 40-50t/ha z wyższą polaryzacją – między 16-16,5% cukru. Czytaj więcej Trwają zbiory buraków. Plon i polaryzacja bardzo zróżnicowane Przymrozki wpływają na spadek jakości korzeni. Dlatego w razie ich wystąpienia warto pomyśleć o okryciu pryzmy włókniną, tym bardziej jeśli planowany jest późny odbiór buraka. Jak formować pryzmę buraczaną? Według zaleceń koncernu Südzucker, pryzma powinna być zlokalizowana na brzegu pola przy utwardzonej drodze. Umożliwia to przede wszystkim załadunek i odbiór surowca, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Najlepiej jeśli miejsce przeznaczone pod pryzmę będzie wyrównane, bez zastoisk wodnych i kolein. Jak przypomina spółka Südzucker, nie należy lokować buraków w pobliżu słupów energetycznych, w bliskim sąsiedztwie drzew oraz budynków. Usypany kopiec powinien wymiarem uwzględniać szerokość roboczą doczyszczarki. Standardowo jest to: szerokość 8 – 10 m i wysokość do 3 m. Po wykopaniu buraka pryzmę należy wyrównać, aby była zwarta bez zbędnych zagłębień. Pogarszające się warunki będą wskazaniem, aby zabezpieczyć pryzmy agrowłókniną. Czytaj więcej Jakie ceny za wysłodki buraczane? Stawki za październik 2023 Przechowywanie i okrycie buraka cukrowego Korzenie buraka cukrowego przeznaczone do odbioru w listopadzie, czy grudniu są narażone na działanie niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, mróz). Okrycie pryzmy chroni buraka przed tymi warunkami i ogranicza straty powstałe na skutek przemrożenia korzeni. Najczęściej do ochrony pryzmy wykorzystuje się agrowłókninę. Surowiec w pryzmach okrywamy przed przymrozkami, bądź prognozowanymi opadami śniegu. Koncerny cukrowe przypominają, by zabezpieczyć włókninę przed wiatrem. Można to zrobić przysypując ją ziemią, bądź np. dociążając większymi korzeniami buraka. Możliwość wykorzystania starych opon do obciążania pryzm, wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, co nie należy do łatwego i szybkiego zadania. Prawidłowo zabezpieczona pryzma powinna mieć dokładnie przykryty wierzchołek, boki i podstawę. Buraki leżące na pryzmie powinny być stale monitorowane. Czytaj więcej Obciążanie pryzm oponami – uzyskanie zezwolenia trudniejsze niż się wydaje?

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin