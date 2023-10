Organizacja Plantatorów Ziemniaków w Europie Północno-Zachodniej (NEPG) spodziewa się w tym roku średniej produkcji ziemniaków. Zaraza późna spowodowała zmniejszenie zbiorów.

Nietypowy rok

Stowarzyszenie, szacuje, że łączny wolumen wczesnych i przechowywanych ziemniaków w Belgii, Niemczech, Francji i Holandii wynosi około 23 mln ton. Byłoby to o 1,3 mln ton więcej niż w 2022 r. i odpowiadałoby poziomowi z 2021 r. Powierzchnia upraw w tym roku wynosi około 518,9 tys. ha, co oznacza wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólnie rzecz biorąc, organizacja wspomniała o wyjątkowym i nietypowym roku, w którym rozpoczęcie sadzenia przesunięto o trzy tygodnie. Warunki pogodowe w sierpniu znacznie poprawiły perspektywy plonów, ale jednocześnie utrzymały inwazję mączniaka rzekomego na bardzo wysokim poziomie. Według NEPG, zaraza późna będzie miała w tym roku duży wpływ na uprawę ziemniaków w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Stowarzyszenie mówi o poważnym porażeniu bulw na niektórych obszarach

Wzrost zapotrzebowania przemysłu przetwórczego

Odnośnie do rynku NEPG zakłada większe zapotrzebowanie ze strony przemysłu przetwórczego. Oczekuje się, że będzie ono co najmniej o 2 mln ton wyższe na obszarze NEPG niż dwa lata temu, a produkcja ziemniaków przetwórczych ma kształtować się na poziomie z 2021 roku. NPEG nawiązuje też do spadku produkcji w Polsce i Europie Południowej. Zdaniem NEPG, konkurencja między odbiorcami przemysłowymi i eksportowymi znów będzie na porządku dziennym. Można założyć, że w przyszłości popyt na produkty ziemniaczane w Europie będzie nadal rósł, o około 4 proc. rocznie.