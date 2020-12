Renegocjacja umowy kontraktacyjnej z powodu niskiej polaryzacji

- Na wniosek Prezydium Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Przy Cukrowni Glinojeck S.A. 1 grudnia br. odbyło się spotkanie z Zarządem Pfeifer&Langen Polska poświęcone renegocjacji treści umowy kontraktacyjnej na lata2020/21 i 2021/22, uzgodnionej przez obydwie strony w dniu 19 sierpnia 2020 r. – wynika z komunikatu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Glinojeck SA opublikowanego przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Co udało się zmienić?

- Strony zgodnie podkreśliły, że w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz nasilonej inwazji chorób grzybowych doszło do spadku zawartości cukru w burakach średnio do poziomu 14,5%, co w wielu gospodarstwach doprowadziło do załamania opłacalności uprawy buraka cukrowego. W związku z powyższym uzgodniono, że cena za buraki kontraktowane standardowe o zawartości 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% w kampanii 2020/21 zostanie podniesiona z 25 euro/tonę do 26,29 euro/tonę – poinformował Jerzy Stryjewski, sekretarz zarządu ZPBC przy Cukrowni Glinojeck SA.

Kurs zaliczkowy euro do rozliczenia kampanii 2020/21 zostaje podniesiony z 4,36 zł/euro na 4,45 zł/euro.

- Ponadto na kampanię roku 2021/22 podniesiono cenę za buraki kontraktowane z 25 euro na 26,29 euro jako cenę minimalną za 1 tonę buraków standardowych o zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% - wynika z komunikatu.