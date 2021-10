Rosja: Wyższa produkcja cukru w sezonie 2021/2022

Ogromny spadek produkcji w poprzednim roku znacząco podniósł ceny.

Rosyjski Instytut Badań Rynku Rolnego (ICAR) szacuje produkcję cukru w ​​bieżącym roku gospodarczym (od sierpnia 2021 do lipca 2022) na 5,8 mln ton. Po skokowym spadku tej wartości w sezonie 2020/2021 z prawie 7,9 mln ton do prawie 5,5 miliona ton.

Według eksperta z ICAR, po znaczących podwyżkach cen cukru w ​​minionym sezonie, wielkość produkcji, której teraz można się spodziewać, powinna ponownie zapewnić stabilizację na rynku. Wyższa wartość produkcji powinna wystarczyć na pokrycie popytu krajowego, a także umiarkowanego eksportu.

Złagodzenie wynika ze zwiększenia obszaru uprawy buraków cukrowych o 9 proc. do 1 miliona hektarów w porównaniu do 2020 roku. Jednak ekspert opowiadał się za powierzchnią upraw nie większą niż 950 tys. ha, ponieważ przekroczenie granicy 1 mln ha może doprowadzić do nadprodukcji i spadku cen na rynku krajowym.

Produkcja cukru buraczanego w Rosji wzrosła sześciokrotnie od 1997 r. W latach 2016-2019 obserwowana była nadprodukcja, która pozwalała Rosji wyeksportować do 1,5 mln ton cukru, przede wszystkim do krajów partnerskich Wspólnoty Niepodległych Państw.