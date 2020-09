Ruszyła kampania cukrownicza

Koncern Südzucker Polska 4 września rozpoczął przerób buraka cukrowego w Cukrowni w Cerekwi. W kolejnych dniach kampania ruszy, 7 września w Strzelinie i 9 września w Świdnicy.

- W związku z tym plantatorzy, którzy mają uzgodnione wczesne dostawy, przystąpili do wykopków. W pierwszej kolejności do zbioru buraków wytypowane zostały plantacje, które były zasiane jako najwcześniejsze. Plantacje te charakteryzują się wyrównanymi wschodami (brak piętrowości), przez co gwarantują już w tym czasie odpowiednio wysoki plon – podaje koncern.

Przedstawiciele Südzucker przypominają, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, chcą ograniczyć do minimum prowadzenie dokumentacji papierowej.

- Dlatego harmonogram dostaw jest dostępny tylko w formie elektronicznej na portalu plantatorskim. Zachęcamy do powszechniejszego korzystania z portalu, gdzie można będzie podglądać swoje dostawy buraków, wysłodków i wapna defekacyjnego. Również na portalu będą dostępne inne dokumenty i faktury – informuje Südzucker swoich plantatorów.