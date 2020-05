Rynek cukru a koronawirus

- Światowa pandemia wywołana przez koronawirus (COVID-19) skutkuje ograniczeniami w handlu zagranicznym i w konsekwencji w marcu 2020 r. światowe ceny cukru białego spadły do 340 USD/t, a cukru surowego do 250 USD/t – wynika z najnowszego raportu „Rynek cukru” przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Przypominamy, że w 2019 r. powierzchnia uprawy buraka cukrowego w Polsce wynosiła 240,8 tys. ha, ale średni plon 585 dt/ha. Zbiory buraka według IERGŻ wyniosły 13,8 mln t i były o 3,5 proc. mniejsze niż w sezonie wcześniejszym.

A jakiego areału można spodziewać się w tym roku? W 2020 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce wyniesie 240-245 tys. ha. W warunkach średnich plonów ok. 600 dt/ha zbiory mogą osiągnąć poziom 14,2-14,5 mln t, co umożliwi produkcję 2,1-2,2 mln t cukru. Produkcja będzie większa od krajowego zużycia i konieczny będzie duży eksport – czytamy w raporcie.

Jak uważają analitycy, równocześnie import utrzyma się na relatywnie niskim poziomie. Jeżeli warunki pogodowe w okresie wegetacji ponownie będą niekorzystne, to plony korzeni i technologiczny plon cukru będą niższe, a w konsekwencji także produkcja cukru.

- W sezonie 2019/2020 produkcja cukru w Polsce, według Związku Producentów Cukru i Stowarzyszenia Techników Cukrowników, wyniosła 2065 tys. t i była o 5,8 proc. mniejsza niż w sezonie 2018/2019. Spadek produkcji był wynikiem mniejszych zbiorów buraków cukrowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi w okresie wegetacji – podaje Instytut.

Jak sytuacja wygląda na świecie?

- Według danych International Sugar Organization, światowa produkcja cukru spadła w sezonie 2019/2020 o 4,8 proc. do 166,7 mln t, a zużycie wzrosło o 1,3 proc. do 176,1 mln t. W warunkach rosnących obrotów handlu zagranicznego wystąpił spadek zapasów końcowych o 9,7 proc. do 84,5 mln t, których relacja do światowego zużycia zmniejszyła się o 5,9 pkt. proc. do 48 proc. Spadek zapasów końcowych wywołał wzrost cen cukru na świecie w okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r. Ceny cukru białego wzrosły do 413 USD/t, a cukru surowego do 332 USD/t – czytamy w raporcie.