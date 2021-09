Südzucker opracował listę odmian buraka cukrowego na sezon 2022

Choć do wiosny bardzo daleko, to już cukrownie pracują nad listami odmian dostępnych dla plantatorów w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Jaki wybór będą mieli plantatorzy uprawiający buraki dla Südzucker Polska S.A.?

Jak podaje koncern Südzucker w dniu 24 sierpnia Komisja Porozumiewawcza przy Südzucker Polska S.A. przedyskutowała wyniki i zgłosiła do firm nasiennych, zainteresowanie odmianami do obsiewu plantacji w 2022 roku. Następnie 31 sierpnia ta sama Komisja składająca się z reprezentantów Plantatorów i Südzucker Polska, uzgodniła z firmami nasiennymi ceny i warunki zakupu nasion. Na liście znalazło się 25 odmian w tym dziewięć z tolerancją na nematody, trzynaście z podwyższoną tolerancją na chwościka i trzy do technologii Conviso.

Plantatorów Südzucker Polska przedstawia się następująco:

*N – tolerancja na Nematody

*C – tolerancja na chwościka

KHBC

Kujavia

Mazovia (C)

Tradycja (C)

Janulka (N)

KWS

Gladiata Smart (C)

Adelka KWS (CC)

Eliska KWS (CN)

Toleranza KWS (CN)

MariboHilleshög

Milton

Mariza

SESVANDERHAVE

Emu

Traper (N)

Hopper Smart

Wojownik (N)

STRUBE

Marinus

Mazur

Pulitzer (CN)

DLF Seeds

Vanilla (C)

Fronta (CN)

WHBC

Zagłoba

Betaseed

BTS 1125 (N)

BTS Smart 9635 (C)

Florimond Desprez

Candimax

FD Raid (C)

FD Junon (CN)