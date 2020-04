Septorioza pnie się do góry

Deficyt opadów, słabe wykorzystanie nawozów, przymrozki powodują osłabienie roślin. Takie warunki wykorzystują niektóre patogeny, w tym Zymoseptoria tritici sprawca septoriozy paskowanej liści.

Generalnie brak opadów ogranicza rozwój wielu chorób grzybowych, ale całkowicie ich nie wstrzymuje. Dlatego nie powinniśmy przestać lustrować pod tym kątem upraw. Powolny, a często także utajony rozwój chorób, przy nastaniu optymalnych warunków dla danego patogena, w krótkim czasie, może nas zaskoczyć bardzo poważnymi zmianami dostrzegalnymi w łanie.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na septoriozę paskowaną liści. Wiele infekcji tym patogenem notowano jesienią, a także zimą. Przez co patogen ten poraził wiele liści, tworząc na nekrotycznych plamach swoje owocniki - piknidia (czarne punkciki), będące „tykającą” bombą z zarodnikami zdolnymi do dalszych infekcji. Warunkiem uwalniania zarodników jest zwilżenie liści przez co najmniej 30 minut.

Obecnie można dostrzec objawy choroby już nie tylko na najniższych liściach, ale pojawiają się również na wiosennych przyrostach, co niesie za sobą poważne obawę o gwałtowny rozwój choroby w dalszej części wegetacji, zwłaszcza jeśli pojawi się okres nawet z niewielkimi opadami. Septorioza sprawnie może wykorzystywać fakt osłabienia roślin. Porażone liście szybciej usychają w obliczu suszy. Roślina traci szybko powierzchnie asymilacyjną i plantacja przedwcześnie kończy wegetacje. Dobrze odżywione i nawodnione łany lepiej i dłużej opierają się ekspansji tego patogena.

Szczególnie należy wykonywać zabieg gdy są przekroczone progi szkodliwości, które przedstawiają się następująco:



• w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) – 10–20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego (a w intensywnej uprawie – 10 proc. porażonej powierzchni liścia) lub 1% liści z piknidiami;

• w fazie kłoszenia (BBCH 50–59) – 5–10 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z piknidiami.

Czym zwalczać septoriozę?

Jeśli jeszcze nie wykonano zabiegu T-1 warto w tym celu wykorzystać preparat, w którym przynajmniej 1 substancja czynna będzie wykazywała wysoką skuteczność przeciwko tej chorobie. Jeśli zagrożenie oceniamy dalej jako wysokie, koniecznie na zwalczanie tego patogena ukierunkować się powinniśmy w wykonywanym zabiegu T-2. Dobrą skuteczność w walce z septoriozą wykazują substancje czynne z grupy SDHI, a zwłaszcza mieszaniny substancji z tej grupy z innymi substancjami. Skuteczny jest także izopirazam oraz triazole, szczególnie protiokonazol, epoksykonazol, tebukonazol i tetrakonazol oraz ich mieszaniny z substancjami z innych grup. Można także zwrócić uwagę na strobiluriny, zwłaszcza w połączeniu z wyżej wymienionymi substancjami.