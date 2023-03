Jak poinformował Südzucker Polska S.A., 16 marca 2023 w rejonie działania spółki zostały zasiane pierwsze plantacje buraków cukrowych.

Siew buraka cukrowego to jeden z najważniejszych elementów agrotechniki. Na jego etapie rolnicy często popełniają wiele błędów. Siew jednak decyduje o obsadzie, a obsada silnie skorelowana jest z plonem. Prawidłowo przeprowadzony siew i wyrównane wschody mają niebagatelne w tym znaczenie. Dlatego co roku rolnicy mają dylemat, kiedy najlepiej przystąpić do siewu buraka cukrowego zwłaszcza, że pogoda wczesną wiosną bywa niestabilna i mało przewidywalna. Zazwyczaj dopiero z perspektywy czasu można ocenić, który termin siewu był optymalny dla uprawy buraka w danym sezonie.

- Aby wydłużyć okres wegetacji termin siewu powinien być możliwie jak najwcześniejszy. Oczywiście nie należy zapominać o warunkach pogodowych i stanie gleby, która nie może być zbyt wilgotna. Wybór właściwego terminu siewu jest równie ważny jak jego jakość. Badania jakie przeprowadził Instytut Buraka Cukrowego w Getyndze pokazują, że opóźnienie siewu o jeden dzień w stosunku do optymalnego to strata nawet 1% plonu. Nasze coroczne badania również potwierdzają, że jest możliwe wystąpienie takiej straty plonu - ocenia Südzucker Polska S.A.

Termin optymalny - czyli jaki?

Przygotowując się do nowego sezonu warto przemyśleć dobrze argumenty przemawiające za wyborem terminu siewu. Decyzja zawsze powinna być podparta dobrą analizą prognozy pogody pod kątem temperatury, spodziewanych w kolejnych dniach ulewnych deszczy czy większych przymrozków. Wyznacznikiem jest także temperatura gleby, która z powodu chłodnego marca raczej powoli się ogrzewa. Powinna ona wynosić co najmniej 5 stopni C. Ma to wpływ na kiełkowanie nasion. Fenologicznym terminem siewu buraka cukrowego jest kwitnienie czeremchy, forsycji lub początek wytwarzania liści u agrestu i porzeczek.