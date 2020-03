Siew buraka – temperatura gleby 5 st. C

- Mając w pamięci powtarzające się w ubiegłych latach problemy ze wschodami część plantatorów wykorzystała sprzyjające uwilgotnienie gleby i wcześnie rozpoczęła siew buraka – informują przedstawiciele koncernu Südzucker Polska. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na temperaturę gleby na ok. 10 cm i ją zmierzyć. Nie może być też zapowiadanych przymrozków.

Powinna ona wynosić chociaż 5 stopni C. Ma to wpływ na kiełkowanie nasion. Ponieważ zbyt zimna gleba może wydłużyć wschody, a dodatkowo przyczynia się do większej presji ze strony patogenów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia obsady.

- W czasie siewu nasiona powinny zostać umieszczone na głębokości 2-3 cm i być odpowiednio dociśnięte do gleby, by umożliwić podsiąkanie wody. Istotne jest też uważne śledzenie prognozy pogody. Intensywne opady deszczu mogą powodować zaskorupienie gleby, a przymrozki występujące w czasie wschodów mogą uszkodzić siewki i prowadzić do większej liczby pośpiechów – radzą eksperci z Südzucker.

Trzeba mieć też na uwadze fakt, że w najbliższych dniach nie powinno być przymrozków poniżej -3 st. C.

Poza tym warto planując siew pomyśleć o ścieżkach technologicznych, które ułatwią dalszą ochronę.

- Odstęp pomiędzy ścieżkami powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 m). W przypadku aplikowania nawozów zasięg pracy rozsiewacza jest zwykle wielokrotnością szerokości belki opryskiwacza (36-48 m), wówczas nawożenie może się odbywać z co drugiej ścieżki technologicznej – podkreślają.