Silna presja zarazy ziemniaka

Nie powinno być zaskoczeniem, że zaraza ziemniaka przy splocie tegorocznych warunków pogodowych będzie dynamicznie opanowywać plantacje ziemniaków. Zaniedbania w ochronie mogą skutkować przedwczesnym zamieraniem naci ziemniaka i następnie pojawieniem się problemów w czasie przechowywania bulw.

Warunki sprzyjające rozwojowi dla Phytophthora infestans sprawcy powodującego zarazę ziemniaka to duża wilgotność powietrza (wynikająca z częstych przelotnych opadów) a także temperatura poniżej 20°C. Są zatem idealne warunki dla rozwoju tego patogena.

Bieżący rok jest całkowicie odmienny od poprzednich jeżeli chodzi o układ pogody, szczególnie ze względu na dość wysoki poziom opadów, co w związku z tym wiąże się z wysoką presją infekcyjną chociażby ze strony zarazy ziemniaka.

-Dostateczna, a często nadmierna ilość wody dostarczana do gleby w okresie wzrostu i rozwoju roślin ziemniaka (maj, czerwiec i obecnie jeszcze w lipcu) spowodowała bardzo bujny rozwój nadziemnej masy roślin ziemniaka, czyli gęste zwarcie roślin w łanie. Potęguje to obecnie słabe przewietrzanie plantacji i wysoką wilgotność w łanie, czyli oprócz występujących bieżących opadów dodatkowo stwarza warunki korzystne do rozwoju chorób grzybowych ziemniaka, w tym najgroźniejszej zarazy. Dlatego w roku bieżącym należało bardzo skrupulatnie przyłożyć się do ochrony przed tą chorobą – tłumaczy potrzebę intensywnej ochrony ziemniaka dr Cezary Trawczyński z Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Podczas wilgotnej i chłodnej pogody plamy szybko się rozszerzają, brunatnieją i tkanka zamiera. Granice plam na liściu nie są wyraźnie zarysowane, na spodniej stronie blaszki liściowej pojawia się delikatny, szarobiały nalot, wytworzony przez skupienia trzonków konidialnych z zarodnikami. Fot. A. Kobus

Zdaniem naukowca ważny był pierwszy zabieg, wykonany możliwie wcześnie, najlepiej już w okresie początku zwierania roślin ziemniaka w międzyrzędziach lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów zmian chorobowych na liściach. Pierwszy zabieg należało wykonać preparatem o działaniu systemicznym i w krótszych odstępach czasowych kontynuować kolejne zabiegi ochronne najlepiej preparatami o działaniu zarówno wgłębnym jak i powierzchniowym, najlepiej naprzemiennie zawierających odmienne substancje czynne.

Mając na uwadze krótsze odstępy czasowe w stosowaniu zabiegów, chodzi o skrócenie z zalecanych w opisach na etykietach dla preparatów, np. co 10-14 dni, czyli stosować co 10 dni, co 2-3 tygodnie, czyli stosować co 2 tygodnie.

W obecnej sytuacji, czyli związanej z częstymi opadami, ale i pamiętając, o wyjątkowo w tym roku nadmiernie rozwiniętej masie nadziemnej roślin ziemniaka, należy skłaniać się do zastosowania w kolejnych zabiegach bardziej preparatów o działaniu wgłębnym niż tylko powierzchniowym.

Z uwagi na taki wilgotny układ warunków pogodowych w roku bieżącym, przedłużający również wegetację roślin, należy liczyć się również ze stosunkowo dłuższym niż w latach poprzednich kontynuowaniem ochrony chemicznej plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka, aż do naturalnego żółknięcia i zasychania liści na roślinach, co może wiązać się z wykonaniem od 2 do 5 zabiegów więcej (w zależności od rejonu) niż w latach poprzednich.