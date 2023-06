Skośnika buraczaka obserwujemy w Polsce na plantacjach buraków cukrowych od 2019 r. Ten wyjątkowo groźny szkodnik, może mocno zredukować plon i jakość buraków cukrowych. Jego rozwojowi sprzyja susza, dlatego warto lustrować plantacje.

Szkodliwość skośnika buraczaka

Skośnik buraczak to niewielki motyl, który rozpoczyna składanie jaj na ogół na przełomie maja i czerwca. Stadium szkodliwe stanowią wylęgające się z jaj larwy, które żerują w ogonkach liściowych buraków. Przez to są trudne do zwalczenia w trakcie wykonywania zabiegów przeciwko mszycom.

Złożone jaja skośnika buraczaka. fot. Pfeifer & Langen Polska

Żerowanie hamuje rozwój młodych liści, a w późniejszych stadiach rozwojowych larw, uszkadza główkę buraków. Uszkodzona tkanka stwarza ryzyko dla wniknięcia patogenów takich jak bakterie i grzyby, które mogą doprowadzić do zgnicia całego lub znacznej części korzenia buraka cukrowego. Porażone plantacje nie nadają się do przechowalnictwa, cechują się niskim plonem (spadek nawet o kilkadziesiąt procent) oraz mniejszą zawartością cukru.

Jak zwalczać szkodnika?

Panująca od połowy maja susza wpłynęła na rozwój skośnika buraczaka. Jak doradza Pfeifer & Langen Polska, by uporać się ze szkodnikiem, najbardziej skuteczne jest zwalczanie larw we wczesnych ich stadiach rozwojowych.

W połowie czerwca dzięki staraniom Związku Producentów Cukru i Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, do zwalczania skośnika warunkowo dopuszczony został środek ochrony roślin CORAGEN 200 S.C. Zezwolenie na użycie tego preparatu obowiązuję od 15 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r.

- To ważna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwala plantatorom na skuteczne zwalczenie szkodnika – mówi Mirosław Paluch, dyr. ds. surowcowych prezes Pfeifer & Langen Polska.

Dotychczas środek był stosowany do ochrony drzew owocowych i upraw ziemniaków. Jego wysoką skuteczność potwierdził Instytut Ochrony Roślin.