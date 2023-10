Plantatorzy ziemniaków w Górnej Austrii przeżywają w tym roku trudny rok. Podczas gdy na wiosnę z powodu wilgoci i zimna można było sadzić jedynie z opóźnieniem od dwóch do czterech tygodni, późniejsza susza doprowadziła do znacznego zmniejszenia plonów, ponieważ ziemniaki z tych obszarów często musiały być zbierane wcześniej.

Mniejsze plony z powodu suszy

Jak wynika z komunikatu Izby Rolniczej Górnej Austrii, rolnicy muszą czasami pogodzić się z nieurodzajami spowodowanymi chorobami grzybowymi. Jak stwierdził prezes Izby Rolniczej Górnej Austrii, wielu rolników liczyło na zauważalny wzrost plonów w ciągu ostatnich kilku tygodni przed zbiorami. Nadziei tej nie udało się jednak spełnić ze względu na utrzymującą się od początku września suszę. W zależności od regionu uprawy, rozkładu opadów, pola i odmiany, plony są zmniejszone od 10 do 30 proc. Pozytywne jest to, że ziemniaki można było teraz zbierać przez cztery tygodnie w najlepszych warunkach polowych i można je było dostarczyć bezpośrednio do hurtownika lub przechowywać.

Duzy udział ziemniaków ekologicznych

Izba podaje, że w tym roku w Austrii uprawiano 12 416 ha ziemniaków spożywczych i przemysłowych. Około ośmiu proc., czyli 991 hektarów, uprawiano w Górnej Austrii. Udział powierzchni uprawy produktów ekologicznych w Górnej Austrii wynosi to 204 hektary, czyli 20,6 proc., i więcej niż średnia austriacka wynosząca 19,2 proc.