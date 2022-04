Po udanej pierwszej edycji serwisu specjalnego dotyczącego profesjonalnej uprawy buraków cukrowych w 2021 roku, firma Agromix z Niepołomic wraz z firmą hodowlaną Hilleshog, uzgodniły wspólne prowadzenie uprawy w 2022 roku. Losy wybranej plantacji można będzie śledzić na farmer.pl.

Obserwowana plantacja z burakiem cukrowym jest założona na polach Państwa Steć w miejscowości Grabowiec, w województwie lubelskim (rejon cukrowni Werbkowice).

Plantacja jest założona na glebie lessowej. Siewu dokonano 12 kwietnia br.

Losy tej plantacji będziemy śledzić poprzez wpisy zamieszczone w serwisie specjalnym: Uprawa buraka cukrowego. Nowoczesne rozwiązania, trendy i kierunki - edycja 2022.

Tegoroczna plantacja jest założona na Lubelszczyźnie. W rejonie tym systematycznie spada powierzchnia zasiewów buraków. Wpływa na to wiele czynników takich jak: brak satysfakcji z opłacalności uprawy, wysoka presja chwościka obniżająca plon i polaryzację, występowanie w rejonie szarka komośnika niszczącego młode zasiewy czy wyparcie buraka z powierzchni zasiewów innymi gatunkami uprawnymi.

Cele postawione dla roku 2022

Głównym celem na edycję 2022 jest osiągniecie maksymalnej opłacalności produkcji poprzez racjonalizację nawożenia azotowego, zastosowanie skutecznych i tanich programów herbicydowych, możliwie jak najmniejsze obciążanie metabolizmu rośliny uprawnej poprzez redukcję dawek herbicydów oraz poprawę efektywności zwalczania chwościka.

Na plantacji będzie realizowany specjalnie dopracowany program ochrony buraka (herbicydowy oraz fungicydowy). Podobnie jak w przypadku zeszłorocznej edycji, na wielu etapach wegetacji będziemy się z Państwem dzielić spostrzeżeniami na temat stanu plantacji, uzyskanych efektów po zastosowanej ochronie czy dostrzegalnych w niej problemów.

Kilka słów o stanowisku, nawożeniu oraz siewie

Przedplonem dla buraka była pszenica ozima. Po jej zbiorze słoma została rozdrobniona i na nią zastosowano obornik. Następnie została wysiana mieszanka międzyplonowa. Część nawozów fosforowych i całość potasu została zastosowana jesienią. Pozostała ilość fosforu wraz z kizerytem została zaaplikowana rzędowo podczas siewu w technologii strip-till.

Siewu dokonano w technologii strip-till Fot. Agromix

Ilość wniesionych składników w nawozach mineralnych:

- azot 120 kg N/ha

- fosfor 115 kg P2O5/ha

- potas 130 kg K2O/ha

- magnez w MgO 15 kg/ha

- siarka w SO3- 30 kg/ha

Siewu wykonano 12 kwietnia 2022 roku. Wysiano cztery odmiany: Valzer, Vanilla, Fronta oraz Attut. Norma siewu wyniosła 120 tys. nasion na ha.

Burak zasiany – czas zaplanować odchwaszczanie

W najbliższych dniach spodziewane są wschody buraka, ale i także pierwszych gatunków chwastów. Ze względu na rosnące sukcesywnie temperatury oraz przelotne opady wkrótce pojawi się na polu komosa biała – najgroźniejszy dla tej uprawy gatunek chwastu. Jej wschody wyznaczą termin pierwszego zabiegu herbicydowego. Jaką strategię odchwaszczanie przyjmie to gospodarstwo. O tym będzie w kolejnym wpisie.

Burak zasiany, czas zaplanować odchwaszczanie Fot. Agromix

Jeśli ciekawi losów tej plantacji śledźcie serwis specjalny: Uprawa buraka cukrowego. Nowoczesne rozwiązania, trendy i kierunki -

edycja 2022.

Zamieszczać w nim będziemy wpisy, zdjęcia, filmiki oraz wypowiedzi eksperckie. To będzie także miejsce, w którym będziemy informować Was o stanie plantacji buraka cukrowego, jak również o dostrzegalnych zagrożeniach w tej uprawie. Zainteresowanych także odsyłamy do prześledzenia zeszłorocznych wpisów. W roku 2021 śledziliśmy z kolei losy plantacji położonej w centrum kraju.