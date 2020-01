Średni plon buraka w KSC to 57 t/ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła 18. kampanię cukrowniczą 2019/2020. Podała też jej wyniki.

- W kampanii uczestniczyło siedem oddziałów KSC S.A.: Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Kluczewo, Cukrownia Krasnystaw, Cukrownia Kruszwica, Cukrownia Malbork, Cukrownia Nakło oraz Cukrownia Werbkowice. Kampania 2019/2020 w KSC S.A. rozpoczęła się 10 września 2019 roku w Cukrowni Werbkowice. Kampania najdłużej trwała w Cukrowni Kluczewo (110 dni). Średni czas kampanii wyniósł 99 dni. Średni plon buraków cukrowych w Spółce wyniósł 57 t/ha, najwyższy średni plon uzyskano w Cukrowni Malbork – 74 t/ha. Średnia polaryzacja wyniosła 16,7 proc. – podano w komunikacie.

- W 2019 roku wyzwaniem były niesprzyjające warunki pogodowe i szkodniki, które w największym stopniu pojawiły się w uprawach buraków na wschodzie kraju”. Podczas 18. kampanii KSC S.A. skupiła prawie 5,8 mln t buraka cukrowego i wyprodukowała ponad 860 tys. t cukru. W 2019 roku buraki cukrowe, zakontraktowane przez KSC S.A. uprawiane były na areale ponad 100 tys. ha, uprawiało je blisko 15 tys. plantatorów – podsumował kampanię Krzysztof Kowa, prezes KSC.

W październiku 2019 r. KSC S.A. oddała do użytku Terminal Cukrowy w Porcie Morskim Gdańsk. Jak informuje spółka, własny terminal pozwolił na ograniczenie wynajmu powierzchni w magazynach zewnętrznych, co przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów związanych z logistyką.

- Dzięki tej inwestycji spółka zwiększa możliwości dotyczące pozyskiwania nowych rynków zbytu. Ze względu na spadek spożycia cukru w Unii Europejskiej duże znaczenie mają rynki pozawspólnotowe. Podczas kampanii w 2019 roku wysłano z terminala 60 tys. ton cukru, między innymi do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. KSC S.A. planuje wysyłkę cukru za pomocą Terminala w wysokości 300 000 ton rocznie – podało KSC.