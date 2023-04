Aktualnie na terenie kraju przeważa deszczowa aura. Jeśli jest możliwość wjazdu w pole, ostatnie dni są dość intensywnie wykorzystywane pod zasiewy. Termin siewu jest niezmiernie ważny w przypadku rozwoju buraka, który potrzebuje minimum 180 dni do pełnego okresu wegetacyjnego. Każde opóźnienie w siewie skutkuje spadkiem plonu korzeni, a także odbija się na plonie cukru.

Część siewów rozpoczęto w drugiej dekadzie marca. Pierwsze wschody z tego terminu siewu są już widoczne, chociaż ze względu na ochłodzenie nieco się przeciągnęły.

Nasiona schowane w glebie wytrzymają niekorzystne warunki, jednak gorzej jest w przypadku gdy buraki skiełkują i wystąpi przymrozek, wówczas możemy liczyć się ze stratami w obsadzie. Takie ryzyko pojawia się zwłaszcza przy wczesnym terminie siewu. W najbliższej prognozie pogody przewidywane jest ocieplenie, a buraki już zasiane powinny nieco „nadgonić” w rozwoju.

Okienka pogodowe są także wyczekiwane w plantacjach już założonych. Tam gdzie buraki już wzeszły pojawia się problem w terminowym wykonaniu zwalczania chwastów, które konkurują z burakiem, szczególnie przy stosowaniu dzielonych dawek herbicydów.

Odchwaszczanie powschodowe najlepiej wykonywać w fazie liścieni chwastów, przy optymalnej temperaturze powietrza podczas wykonywania zabiegów- 15-20⁰C. Dawki obniża się, przy prognozowanym ochłodzeniu oraz w przypadku działania poprzednich herbicydów, by nie narażać roślin na stres herbicydowy.

Zdaniem Rafała Strachoty, dyrektora biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, w tym sezonie prognozowany jest znaczny wzrost powierzchni uprawy buraka cukrowego.

-W porównaniu do 2022 roku szacujemy, że areał uprawy będzie wynosił około 257 tys. ha, być może nieco więcej, jednak zobaczymy to po zakończeniu zasiewów. W zeszłym roku mieliśmy niespełna 223 tys. ha, czyli obecnie mamy 34 tys. ha więcej, niż rok wcześniej. Jest to duża powierzchnia i największy areał uprawy od 2005 roku – wyjaśniał Strachota.