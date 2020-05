Stonka ziemniaczana już jest

Pomimo chłodnych jeszcze nocy, nalatują już na plantacje ziemniaka wiosenne chrząszcze stonki ziemniaczanej. Po ociepleniu należy się spodziewać intensywniejszych nalotów.

W Winnej Górze zaobserwowano pierwsze chrząszcze stonki ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata. Jest to niewątpliwie początek pojawu, o czym świadczy brak widocznych śladów żerowania i złóż jaj – czytamy w komunikacie IOR PIB w Poznaniu.

Ziemniak jadalny uprawiany tradycyjnie (nie pod agrowłókniną oraz nie z podkiełkowywanych bulw) nie dawno powschodził. Młode rośliny ziemniaka są narażone na żer tego szkodnika a przy masowych pojawach chrząszczy zimowych stonki ziemniaczanej plantacje należy chronić.

O biologii szkodnika słów kilka

Naloty chrząszczy na plantacje ziemniaka odbywają się gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Zazwyczaj składanie jaj jest rozciągnięte w czasie. Rozwój jaj w zależności od przebiegu pogody waha się od 10 do 20 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują z kolei 11-30 dni, podczas których mają miejsce trzy linienia. Kolejne chrząszcze zazwyczaj już nie są tak niebezpieczne dla uprawy ziemniaka, choć gdy występują masowo potrafią wspólnie z larwami doprowadzać do gołożerów roślin.

Zalecamy lustrację plantacji pod kątem tego szkodnika, zwłaszcza w rejonach gdzie udział ziemniaka jest duży.

Zabiegi insektycydowe wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, który wynosi:

· 1 chrząszcz (ten pierwszy wiosenny) na 25 roślinach;

· bądź 1-2 chrząszcze na 1m²;

W przypadku gdy stonka złoży jaja lub pojawią się larwy progiem jest:

· 10 złóż jaj na 10 roślinach;

· 15 larw stonki na 1 roślinie.