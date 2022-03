Sytuacja na rynku hurtowym ziemniaka

Na temat obecnej sytuacji na rynku hurtowym ziemniaka rozmawialiśmy z Maciejem Kmerą z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. Ile obecnie kosztują ziemniaki? Czego oczekują klienci? Czy w sprzedaży są ziemniaki importowane?

Krajowy rynek ziemniaka to obecnie około 7 milionów ton surowca, w tym dużą część stanowią ziemniaki jadalne. Polska jest obecnie drugim największym po Niemczech producentem ziemniaka w Unii Europejskiej, z ponad 16-procentowym udziałem w rynku. Przeciętny Polak zjada rocznie ponad 90 kg ziemniaków w różnej postaci, podczas gdy globalna średnia wynosi nieco ponad 30 kg na osobę. Daleko nam jednak do choćby Ukrainy, gdzie przecięty mieszkaniec zjada co roku około 150 kg ziemniaków.

Drożej niż przed rokiem

W obecnej sytuacji chyba nikogo nie dziwią już wzrosty cen, które widoczne są również na rynku ziemniaka. Obecnie w Broniszach za kilogram krajowych ziemniaków trzeba zapłacić przynajmniej 80 gr, a jeśli klient jest zainteresowany ziemniakami wyczyszczonymi i przesortowanymi, z niewielką ilością odpadu, musi wyłożyć przynajmniej 1zł/kg. Dostępne są również ziemniaki importowane z Cypru i Egiptu, kosztujące 3-3,5 zł/kg. - Nie ma jeszcze ziemniaków belgijskich, prawdopodobnie są jeszcze za drogie- dodaje Maciej Kmera.

Problemy z jakością

Obecny sezon nie jest najlepszy na przechowywanie ziemniaków w kopcach czy ziemiankach ze względu na brak zimy w znacznej części kraju. Ziemniaki słabo się przechowują, występują duże problemy z jakością i znaczny udział odpadu przy czyszczeniu i pakowaniu. Jak mówi Maciej Kmera, problemy z jakością dotyczą zwłaszcza mniejszych dostawców, którzy nie posiadają profesjonalnych przechowali.

Czego oczekują klienci?

- Właściciele sklepów i klienci indywidualni wybierają coraz częściej ziemniaki umyte i zapakowane - mówi Maciej Kmera i dodaje - mniejsi dostawcy wciąż często nie inwestują w sadzeniaki, profesjonalny zbiór, przechowalnie i przygotowanie do sprzedaży, ale w najbliższym czasie rynek to na nich wymusi. Klienci uzasadniają wybór ziemniaków konfekcjonowanych tym, że otrzymują produkt czysty, bez osypującej się ziemi i odpadu, który w przypadku najtańszych ofert sięga nawet ponad 30%.

Co to oznacza dla rolników?

W ostatnich latach areał uprawy ziemniaka drastycznie spadał. Nie tylko zmniejszyło się zużycie na cele paszowe i gorzelniane, ale też systematycznie malało spożycie ziemniaków jadalnych. Wielu z nas z pewnością pamięta problemy ze zbyciem ziemniaków przeznaczonych dla gastronomii po wprowadzeniu lockdownu w związku z pandemią COVID-19. Historia pokazuje jednak, że w niepewnej sytuacji wojny u naszych sąsiadów prawdopodobnie wystąpi większe zainteresowanie robieniem zapasów ziemniaków przez odbiorców indywidualnych. Znając oczekiwania klientów można upatrywać powodzenia uprawy ziemniaków jadalnych wysokiej jakości.