Nie tylko chwościk ale także i liczne szkodniki występują obecnie na wielu plantacjach buraka cukrowego. Które gatunki mogą stać się zagrożeniem dla przyszłego plonu?

Szkodniki są widoczne na plantacjach buraka cukrowego.

Lokalnie rośnie problem ze skośnikiem buraczakiem.

Szczególnie w rejonach z suszą w tle widoczne są już efekty żerowania przędziorka chmielowca.

Jak co roku z początkiem sierpnia coraz bardzie są widoczne uszkodzenia wyrządzone przez błyszczkę jarzynówkę i rolnice.

W tym sezonie nie jeden plantator buraka cukrowego zmagał się z problemem szkodników w tej uprawie. Na początku wegetacji w dużym nasileniu pojawiła się mszyca trzmielinowo-burakowa. Wiele gospodarstw zmuszona była do wykonania zabiegu insektycydowego, w tym część rolników ze względu na wysoką presję tych szkodników musiała wykonać 2 a a nawet 3 zabiegi ochronne. Obecnie presja szkodników nie jest wysoka, choć lokalnie dają się we znaki, szczególnie mniej znane plantatorom gatunki.

Skośnik buraczak wyrządza coraz więcej szkód

- Na plantacjach buraków obserwujemy następne pokolenie skośnika buraczaka. Młode larwy żerują wewnątrz nasady ogonków liściowych sercowych, gdzie należy ich szukać korzystając z noża. Zewnętrznym objawem bytności szkodnika są czarne odchody na główce buraka, które można pomylić z niedoborem boru - informują doradcy z Pfeifer&Langen.

Czym zwalczać skośnika buraczaka?

Do zwalczania tego szkodnika są dostępne dwa preparaty, którym udało się w tym sezonie uzyskać czasowe zezwolenie. Szkodnika można zwalczać insektycydem Coragen 200 SC (chlorantraniliprol ), w dawce 0,1 l/ha lub Inazuma 130 WG (acetamipryd, lambda-cyhalotrynaw)w dawce 0,3 kg/ha. Adiuwant Ento Maxx w dawce 0,75 % zwiększa skuteczność zabiegu. Okres karencji w/w preparatów wynosi 28 dni.

Jak informują eksperci buraki na plantacjach, na których dotychczas nie zwalczano skośnika wykazują bardzo duże uszkodzenia ogonków liściowych, które tworzą wrota do infekcji patogenów powodujących gnicie korzeni co skutkuje dużą obniżką plonów i polaryzacji (nawet do 11 %).

Przędziorki lubią suchą pogodę

Susza, brak opadów to idealne warunki dla rozwoju przędziorka chmielowca., który coraz częściej gości na plantacjach buraka cukrowego.

- W okresie 6-18 lipca 2023 stwierdzono masowe występowanie przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie grodziskim, jarocińskim, krotoszyńskim, nowotomyskim, pleszewskim, ostrowskim, szamotulskim, średzkim oraz województwie kujawsko-pomorskim: w powiecie włocławskim. Średnio na jednym liściu obserwuje się 7 dorosłych osobników roztocza - informują doradcy z Pfeifer&Langen.

Jak przypominają dalej przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym, gdyż może w ciągu roku generować 4-10 pokoleń. Objawy żerowania mogą być mylone np. z niedoborem niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez, jak również z uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki.

Obecnie nie ma żadnych preparatów zarejestrowanych na te roztocza.

Błyszczka i rolnice

Lustrując plantacje buraka cukrowego można także bez problemu odnaleźć uszkodzone liście. Dziurki mniejsze i większe to zazwyczaj objawy żerowania gąsienic błyszczki jarzynówki. Wyrywając uszkodzoną roślinę wystarczy energicznie potrząsnąć aby zauważyć sprawcę szkód. Czasem o obecności błyszczki mówią nam jej czarne odchody. W łanach żerują także gąsienice rolnic, które mogą uszkadzać ogonki liściowe, liście, a nawet główki korzeni buraka. Uszkodzenia wyrządzone przez te szkodniki z łatwością można pomylić z gradobiciem.

Niestety obecnie nie ma insektycydów zarejestrowanych do zwalczania tych szkodników w buraku cukrowym.