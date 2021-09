Trwają zbiory ziemniaka. Jakie są plony i ceny surowca?

Wrzesień to czas na wykopki. Niska temperatura i wilgoć panująca pod koniec sierpnia i na początku września przyczyniła się do znacznego porażenia przez zarazę ziemniaka. Poza tym w tym roku jest też wyjątkowo dużo stonki ziemniaczanej, która co ciekawe, atakuje również bulwy. A jak prezentują się Wasze ziemniaki?

Dużo odmian wydało bulwy porażone ospowatością, czy parchem zwykłym.

Powierzchnia uprawy ziemniaka, w zależności od źródła, jest bardzo zróżnicowana.

Cena ziemniaka jadalnego w porównaniu do lat ubiegłych, jest dość wysoka.

Z roku na rok zmniejsza się areał uprawy ziemniaka w Polsce. Są też duże rozbieżności w powierzchni uprawy tego gatunku w ostatnich latach, o czym więcej napiszemy w październikowym wydaniu miesięcznika Farmer. Tymczasem sprawdzamy zarówno stan fitosanitarny, prognozę plonów, ale też i ceny tego surowca.

Jaka jakość ziemniaka 2021?

- Na podstawie przeprowadzonych wykopków - do pierwszej dekady września - można stwierdzić, że dużo odmian wydało bulwy porażone ospowatością (chłodny maj), czy parchem zwykłym (susza w okresie wiązania bulw). Należy liczyć się z dużym udziałem bulw zdeformowanych lub spękanych -duże skoki w uwilgotnieniu gleby podczas wzrostu bulw oraz dość częstym zazielenieniem bulw (rozmycie redlin podczas intensywnych opadów deszczu) – ocenia dla farmer.pl stan plantacji dr Wojciech Nowacki, z Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Jadwisinie.

Podkreśla, że na glebach zwięzłych i tam, gdzie tworzyły się zastoiska wody po opadach wiele bulw jest zgniłych lub nadgniłych.

- Na terenach, gdzie wystąpiła susza, duży udział w zbiorach stanowią bulw drobne. Z kolei na plantacjach, gdzie wystąpiła zaraza ziemniaka należy liczyć się z porażeniem bulw tą chorobą i kłopotami w okresie składowania i przechowywania zbiorów – zauważa naukowiec.

Jakie mogą być zbiory ziemniaka?

Te szacuje wstępnie, że średnio krajowy plon ziemniaka w Polsce może wynieść w 2021 roku około 340 dt/ha. A zbiory w gospodarstwach profesjonalistów wyniosą około 7820 tys. ton.

Powierzchnia uprawy ziemniaka, w zależności od źródła, jest bardzo zróżnicowana. Zdaniem dr Wojciech Nowackiego wydaje się ona być niedoszacowana w skali całego kraju i różni się od sienie o nawet kilkadziesiąt tys. ha.

Dość wysoka cena ziemniaka

Począwszy od czerwca na krajowym rynku można kupić ziemniaki jadalne, a ich cena w porównaniu do lat ubiegłych, jest dość wysoka.

- W przeszłości cena zbytu u rolnika – producenta tego warzywa była od 2 do 8-krotnie niższa od ceny detalicznej w placówkach sklepowych. Wówczas cena hurtowa ziemniaka wynosiła około 300 zł za tonę, a detaliczna od 1 do d 3 zł/kg. Cena detaliczna obecnie spotykana w sklepach bardzo rzadko wynosi poniżej 2 zł za kilogram, ale w ofercie hurtowej rolników ostatnich tygodni wynosi najczęściej 700-800 zł za tonę – mówi nam dr Wojciech Nowacki.

Czyżby groził nam w tym roku nieurodzaj ziemniaka? - Wtedy ceny hurtowe szybowały w górę lub generalnie powinniśmy pożegnać się z niskimi cenami wszystkich owoców i warzyw, w tym także z tanimi ziemniakami. W bardzo trudnej sytuacji, ze względu na wysokie ceny ziemniaka jadalnego, będzie w tym sezonie przemysł skrobiowy, który nie może zaoferować tak wysokich cen skupowych za surowiec pomimo zawartych umów kontraktacyjnych – dodaje naukowiec z IHAR-PIB.

Jak podkreśla, warto więc dokonać analizy skali uprawy tego gatunku, przebiegu dotychczasowych warunków wegetacji, aktualnego stanu plantacji ziemniaka i postawić prognozę wysokości plonów, a w konsekwencji wielkości zbiorów, jakości zbieranych bulw i czego należy się spodziewać w najbliższych miesiącach.