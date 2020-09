UE: Kryzys uprawy buraków cukrowych

Wielu niemieckich plantatorów buraków rezygnuje z upraw.





Podczas gdy ceny cukru w ​​Europie spadły po liberalizacji rynku do ​​historycznie niskiego poziomu 312 euro za tonę, ceny na rynku niemieckim ostatnio powróciły do ​​nieco poniżej 380 euro.

Producenci buraków i cukrownie w Niemczech są pod presją. W Nadrenii, według tamtejszego stowarzyszenia producentów, w tym roku 20 procent rolników posiadających plantacje buraków zrezygnowało z uprawy.

Rynek cukru znajduje się w stanie wstrząsu: od zniesienia ogólnounijnych stałych kwot cukru rolnicy i cukrownie musieli stawić czoła międzynarodowej konkurencji, co widać po cenach cukru.

Spadek cen postawił cukrownie i plantatorów buraków w poważnych tarapatach ekonomicznych. Rezultat: wielu plantatorów buraków rezygnuje z upraw, a cukrownie są zamykane - ponieważ nie przynoszą już zysków. Pokazuje to również najnowszy przykład z Leopoldsdorf w Austrii.

30 proc. powierzchni uprawy buraków cukrowych w Unii Europejskiej jest dotowanych, ale nie w Niemczech. W krajach, w których nie ma dotacji, areał uprawy spada. Spadek jest również zauważalny w cukrowniach. Pfeifer i Langen zwolniły pracę już w 2016 roku i zamknęły oddział w Rumunii.

Sytuacja jest również trudna w dwóch innych spółkach Nordzucker i Südzucker. W ostatnich latach u lidera rynku Südzucker zlikwidowano również setki miejsc pracy. Nordzucker zanotował milionową stratę w minionym roku gospodarczym.

Brazylijczycy podnieśli swoje prognozy dotyczące produkcji cukru w ​​Brazylii w latach w sezonie 202/2021 o 11 procent do 39,3 miliona ton, w porównaniu do szacunków z maja wynoszących 35,3 miliona ton i 29,8 miliona ton w poprzednim sezonie.

Jeśli chodzi o ceny cukru w ​​Europie, cukrownie i plantatorzy buraków mogą ostatnio spodziewać się lekkiej poprawy cen. Po tym, gdy ceny cukru w ​​Europie spadły do ​​historycznie niskiego poziomu 312 euro za tonę po liberalizacji rynku.

To jednak wciąż mniej niż poprzedni poziom ceny interwencyjnej 404 euro za tonę (obecnie cena referencyjna) i dużo mniej niż przed kryzysem - kiedy ceny cukru na rynku krajowym wahały się od 500 do 700 euro za tonę. Jednak na europejskim rynku kontraktów terminowych w Londynie ostatnie ożywienie cen ponownie przeszło do historii. Ceny cukru białego spadły tam z 385 dolarów amerykańskich za tonę (325 euro) w połowie sierpnia do 354 dolarów (299 euro).