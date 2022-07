Plantatorzy ziemniaków jadalnych w północno-zachodniej Europie wbrew wcześniejszym oczekiwaniom analityków rynku, zwiększyli powierzchnię uprawy pod zbiory w 2022 r.

Jak poinformowała organizacja północno-zachodnioeuropejskich producentów ziemniaków (NEPG), plantatorzy ziemniaków jadalnych w północno-zachodniej Europie rozszerzyli swoją uprawę. Obszar, o którym mowa w czterech krajach UE, Belgii, Niemczech, Francji i Holandii został powiększony o 10 100 ha lub 2,0 proc. w porównaniu do 2021 r., do łącznie ponad 507 300 ha.

Wzrost o 0,9 proc.

W porównaniu do średniej z pięciu lat wzrost wynosi 0,9 proc. Według NEPG, późną zimą i wczesną wiosną analitycy zakładali, że uprawa ziemniaków jadalnych będzie ograniczona ze względu na wyższe koszty produkcji. Według organizacji obszar uprawy ziemniaków jadalnych w Niemczech został powiększony o 1,5 proc. rok do roku do 185 800 ha.

Wzrost o 2,0 proc. odnotowano we Francji i Holandii, tj. odpowiednio do około 156 200 ha i dobrych 72 800 ha. Uprawa ziemniaków jadalnych została najbardziej w Belgii, tj. o 3,2 proc., o około 92 600 ha.

Stare zbiory nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu

NEPG zwróciło uwagę, że niektórzy plantatorzy ziemniaków na rynku świeżych przestawią się na produkcję większej ilości ziemniaków w skórkach i chipsach. Odnosząc się do tego, co dzieje się na rynku, stwierdziła również, że przetwórcy przestali skupować stare zbiory kilka tygodni temu. Niewielkie pozostałe ilości nadwyżek ton zostały sprzedane wraz z ostatnimi dostawami kontraktowymi. Nowa uprawa stopniowo wchodzi na rynek, podczas gdy stara uprawa nie została jeszcze w pełni sprzedana.

Jeśli chodzi o wegetację posadzonych ziemniaków, NEPG poinformowało, że główne rośliny zakwitły w tym roku wcześniej niż zwykle. Ponieważ jednak rzędy nie są zamknięte, potencjalna wielkość produkcji jest mniejsza. Ponadto nawadnianie nie odbywa się w zwykłym zakresie. Część nawadniania nie została przeprowadzona ze względu na wyższe ceny energii.