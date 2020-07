UE: Zbiory buraków cukrowych nieco poniżej poziomu z 2019 roku

Eksperci szacują tegoroczną produkcję buraków cukrowych w UE na 110,3 mln ton.

W obecnej perspektywie krótkoterminowej Komisja Europejska zakłada, że ​​wolumen buraków cukrowych w UE-27 w 2020 r. może prawie osiągnąć poziom z poprzedniego roku.

Z tego wynika, że ​​w tym roku produkcja ma wynieść 110,3 mln ton, czyli o 1,4 mln ton, albo o 1,2 proc. mniej niż w 2019 roku. Średnia produkcja z ostatnich pięciu lat zostałaby, zatem przekroczona o 0,2 proc.

Prognoza ta opiera się na założeniu, że rolnicy zredukowali powierzchnię uprawy buraków pod tegoroczne zbiory o prawie 2 proc. do 1,5 mln ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Oczekuje się, że średni plon buraków w UE wzrośnie o 0,8 proc, do 73,4 ton z hektara.

W przypadku Francji - największego producenta buraków cukrowych UE - Komisja Europejska spodziewa się zbiorów w 2020 r. na poziomie prawie 36 mln ton, czyli o 3,2 proc. mniej w porównaniu z 2019 r.

W Niemczech, drugim wśród producentów w UE, oczekuje się, że produkcja buraków spadnie o 2,2 proc. do 29,1 mln ton.

Natomiast produkcja buraków cukrowych w Polsce, która zajmuje trzecie miejsce, ma wzrosnąć w tym roku o 4,2 proc. do 14,3 mln ton.

Znaczący wzrost o 7,6 proc. do 7,0 mln ton buraków cukrowych spodziewany jest także dla zajmujących czwarte miejsce Niderlandów.

Według KE w odniesieniu do rynku cukru w ​​UE-28 w sezonie gospodarczym 2019/2020, który potrwa do września, należy się spodziewać spożycia 18,2 mln ton cukru; oznaczałoby to spadek o 300 tys. ton, czyli 1,6 proc. w porównaniu z sezonem 2018/2019.

Wynika to głównie ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zastosowanie w żywieniu ludzi prognozowane jest na 16,7 mln ton cukru, po 16,9 mln ton w poprzednim roku. Ponadto oczekuje się, że popyt przemysłowy spadnie o 100 tys. ton cukru do 1,5 mln ton, z czego 700 tys. ton powinno być wykorzystane do produkcji bioetanolu. W ubiegłym sezonie branża biopaliw potrzebowała o 100 tys. ton cukru więcej.

W handlu zagranicznym cukrem UE-28, zdaniem KE, w sezonie 2019/2020 pojawia się sprzeczny trend w imporcie i eksporcie. Na przykład eksport prawdopodobnie zmniejszy się o 600 tys. do 1 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy import wzrośnie o 100 tys. ton do 2 mln ton.