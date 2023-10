Jak przekazuje portal EastNews, w pierwszej połowie 2023 roku ukraińscy rolnicy zdołali wyeksportować rekordowe wolumeny świeżych ziemniaków. W stosunku do polskiego ziemianka, cena oferowana za surowiec ukraiński jest ok. dwukrotnie niższa. Jednak pod znakiem zapytania stawia się jego jakość.

Zależnie od jakości towaru, średnie ceny na rodzimych rynkach towarowych za ziemniaka jadalnego kształtują się w przedziale 1,20-1,80 zł/kg. Spadki powierzchni uprawnej ziemniaka i susza przekładają się na nieco mniejsze zbiory krajowe w tym roku. Jednocześnie niższa podaż, to wzrost cen na rynkach. Podobnie jest w krajach europejskich, które odnotowują mniejsze zbiory ziemniaka w wyniku suchego lata, tak jest np. w Niemczech, Szwecji, Belgii czy też Holandii. Tymczasem znacznie wzrasta eksport ziemniaków handlowych z Ukrainy, na razie mówi się o jednym głównym rynku zbytu – Mołdawii. Jednak i w Polsce pojawiają się oferty sprzedaży ziemniaka ukraińskiego po niskich cenach. Według ekspertów rynkowych, jest to towar o niepewnym bezpieczeństwie fitosanitarnym.

Ceny ziemniaka na rynkach krajowych

Stawki za ziemniaka jadalnego utrzymywały się wysoko od lipca do połowy września. Wraz z postępem zbiorów i większą podażą surowca, ceny spadły. Obecnie utrzymują się w przedziale od 1,20 zł/kg najczęściej do 2 zł/kg. Poniżej prezentujemy zestawienie cenowe na krajowych targowiskach i rynkach hurtowych.

-"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – średnia cena 1,20-1,45/kg Irys 1,52 zł/kg

-"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. (cena na 17.10.23) – 1,80-2,00 zł/kg

- Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - 16,00-30,00 zł za worek 15 kg

- Rolhurt. Zachodniopomorskie centrum hurtowe – 20,00 zł za worek 15 kg

- Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. ziemniak młody - 28,00-40,00 za worek 15 kg

- Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. - ziemniak młody 1,20-1,60/kg

- Giełda Kaliska – 18,00 zł za worek 15 kg

- Targowisko Hurtowe Grudziądz – 1,67 zł/kg.

Rekordowy eksport ziemniaka z Ukrainy. Jak wpływa to na polski surowiec?

Według analityków EastFruit, eksport ziemniaków handlowych z Ukrainy w I półroczu 2023 roku wyniósł 19,8 tys. ton – co jest absolutnym rekordem. Ponadto był to wynik 2,3 razy większy niż w 2022 r. za ten sam okres i 3,8 razy wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat. Wysoki eksport to jednak oferowane niskie ceny dla tamtejszych plantatorów.

- Na koniec marca 2023 roku na Ukrainie hurtowa cena ziemniaków wynosiła zaledwie 0,16 dolara za kilogram. Tak niska cena nie jest w stanie pokryć kosztów uprawy, a nawet kosztów wysokiej jakości materiału siewnego – podkreśla portal.

Okazuje się, że większość ziemniaka tj. ​​91% trafia z Ukrainy do jednego kraju – Mołdawii. Powodem jest kiepska jakość surowca.

-Na Ukrainie większość plantatorów ziemniaka nie widzi różnicy między surowcami, a gotowymi produktami. Produkty wydobyte z pola mogły trafić na półki sklepowe bez konieczności dalszego czyszczenia, sortowania i pakowania. Jednocześnie ci, którzy inwestują w obróbkę ziemniaków po zbiorach, często stwierdzają, że ziemniaki wyglądają jeszcze gorzej niż wcześniej. Niestety, reakcja branży na uwagi dotyczące jakości produktów jest zwykle niekonstruktywna, co powoduje, że producenci od wielu lat wpadają w pułapkę niskiej jakości, a przez to ​​ukraińskie ziemniaki „nie nadają się do eksportu”. W konsekwencji brak możliwości eksportu powoduje, że ceny spadają poniżej kosztów produkcji” – mówił cytowany przez EastFruit, Andrij Jarmak ekonomista Centrum Inwestycyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Tymczasem w Polsce pojawia się więcej ofert sprzedaży surowca, właśnie tej wątpliwej jakości. Jak sygnalizował w rozmowie z farmer.pl dr. Wojciechem Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, okazuje się, że firmy z Ukrainy chcą nam sprzedawać ziemniaka.

-Ich oferowana cena jest ok. dwukrotnie niższa niż obecnie proponowane ceny zbytu hurtowego w Polsce. Są to nieformalne transakcje, a potencjalnymi kupcami u nas są hurtownie ziemniaka jadalnego. Jak to możliwe, że taki towar o niepewnym bezpieczeństwie fitosanitarnym trafia do Polski? I jakie odmiany będziemy spożywać? Tu potrzebne są kontrole z PIORIN – podkreślał.

Zbiory krajowe w pełni zaspokajają w obecnym sezonie potrzeby rynku. Jednak czy tańszy towar, podobnie jak ze zbożem, nie wpłynie na lokalny rynek? Należy mieć na uwadze, że z chęcią eksportu rolnicy ukraińscy będą pracować nad jakością produktu, wówczas mogą stać dla nas konkurencją w przyszłości.